Krzysztof Ibisz wreszcie ogłosił imię córki. Nie jest takie, jak się spodziewałam

Krzysztof Ibisz i Joanna Ibisz powitali swoją córkę w listopadzie 2024 roku. Tuż po narodzinach para zwracała się do dziecka Helenka, co szybko obiegło media i spotkało się z pozytywnym odbiorem fanów. Imię Helena było postrzegane jako klasyczne i pełne uroku, co dodatkowo podkreślało elegancję rodziny Ibiszów. Ku zaskoczeniu fanów teraz wyszło na jaw, że dziewczynka jednak otrzymała inne imię! Skąd taka decyzja?