Eliza i Paweł z "Warsaw Shore" rozmarzyli się na myśl o trzecim dziecku. Okazuje się, że w tym temacie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa! Marzy im się synek, który byłby "synkiem mamusi". Jest tylko jeden warunek! Jaki? Sprawdźcie sami!

Eliza i Paweł zyskali popularność w słynnym reality show "Warsaw Shore". Co więcej, teraz Elizę możemy oglądać też w drugim sezonie "Królowej Przetrwania", gdzie walczy z innymi celebrytkami o zwycięstwo w programie. Jednak na pierwszym miejscu w życiu Elizy nie jest kariera, a rodzina. Wraz z Pawłem doczekali się już dwóch córek, a teraz otwarcie mówią o trzecim dziecku!

Ja bym bardzo chciała! Czuję, że to byłby synuś mamusi, bo dziewczynki to są dwa małe Pawełki. Ja bym chciała mieć syneczka jeszcze, natomiast teraz mamy inne priorytety(...) dziewczynki wyrosły, więc teraz znowu bawić się w pieluchy? To jest poważna decyzja.

Paweł dopowiedział również, że zgadza się z żoną, jednak najpierw chciałby mieć wymarzony dom, a dopiero później myśleć o trzecim dziecku.

Eliza i Paweł poznali się w programie "Warsaw Shore", gdzie ich uczucie rozwijało się na oczach milionów widzów. Poszli do programu, aby zdobyć sławę i dobrze się bawić, a zostali małżeństwem i doczekali się dwóch córeczek - Victorii i Kornelii. Niegdyś w jednym z wywiadów Eliza Trybała mówiła, że otwarcie powiedzą córkom o historii ich poznania:

Będziemy z nimi rozmawiać. Powiemy im, że mama z tatą byli młodzi, że imprezowali, że nas nagrywali. Że poznaliśmy się w reality show. Dzięki temu mamy was. Ja spotkałam miłość swojego życia. Że tego się nie spodziewaliśmy. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło (...) Nikt się tego nie spodziewał, idąc do programu, że się spotka miłość. Pokochaliśmy się na oczach milionów widzów. To historia jak z filmu

- mówiła Eliza.