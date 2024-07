1 z 7

Osoby związane z branżą modową nieustannie krytykują gwiazdy, które noszą pożyczone ubrania i w ten prosty sposób lansują się z drogimi rzeczami, na które faktycznie ich nie stać. Bywalczynie imprez nie widzą jednak nic złego w pożyczonych stylizacjach, a czasem nawet pokazują się w podrobionych rzeczach. Zobacz: Baczyńska wyśmiewa Dodę: Podróbki to mega obciach

Na wczorajszej gali MTV EMA pojawiły się dwie celebrytki, które przyciągnęły uwagę wszystkich swoim wyglądem. Eliza z Warsaw Shore po raz pierwszy pojawiła się na salonach po urodzeniu dziecka i od razu zrobiła zamieszanie swoją bardzo krótką sukienką i niebotycznie wysokimi szpilkami. Natalia Siwiec z kolei postawiła na bordowy total look w wersji eleganckiej łącznie z... włosami.

Panie połączył jeden element stylizacji, ale dla jednej z nich kompletnie nieudany. Obie postawiły na ten sam model torebki od Yves Saint Laurent wart ok. 4500 zł z charakterystycznym logo YSL. Niestety Eliza chyba nie zauważyła, że jej torebka to ewidentna podróbka, o czym świadczy skrót YOL ułożony w charakterystyczny sposób nawiązujący do znanej francuskiej marki.



Porównajcie kopię i oryginał: