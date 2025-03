Izabela Macudzińska ma powody do radości. Jej jedyna córka Eliza wróciła do domu, jeszcze do niedawna mieszkała w Warszawie, gdzie pracowała nad projektem Teenz, który bije rekordy popularności w internecie. Teraz mama i córka mają więcej możliwości by spędzać czas razem. Izabela Macudzińska pokazała urocze zdjęcia z nastolatką.

Izabela Macudzińska i Eliza Macudzińska znowu razem

Izabela Macudzińska zdobyła popularność dzięki "Królowym życia" i "Diabelnie boskim", emitowanym na antenie TTV. Fani pokochali ją nie tylko za podejście do życia i oryginalność ale również za to, jak zżyta jest ze swoją rodziną. W programie towarzyszyli jej mąż Patryk Borowiak oraz córka Eliza. Dziewczynka występowała w programie odkąd skończyła 8 lat. Teraz sama stawia swoje pierwsze kroki jako influencerka. W ostatnim czasie, by rozwijać swoją karierę wyprowadziła się z domu, co Izabela Macudzińska mocno przeżyła, jednak zrobiła wszystko, by córka mogła spełniać swoje marzenia. Eliza Macudzińska nie ukrywa, że mama jest jej najlepszą przyjaciółką a ich nowe zdjęcia, są tego dowodem:

Mój słodki aniołek. Kocham Cię. Jaka mama taka córcia - napisała Izabela Macudzińska.

Fani nie szczędzili miłych słów pod zdjęciami Macudzińskich:

Wyglądacie jak siostry

Najpiękniejsze

Ładna córcia

Co słychać u Elizy Macudzińskiej?

Eliza Macudzińska, 16-letnia córka Izabeli Macudzińskiej-Borowiak, w marcu 2025 roku opublikowała w sieci emocjonalne nagranie, w którym podsumowała miniony rok swojego życia. W wieku 16 lat Eliza zdecydowała się opuścić rodzinny dom, aby dołączyć do projektu Teenz – grupy młodych influencerów tworzących wspólnie treści internetowe. W ramach tego projektu zamieszkała w willi pod Warszawą wraz z innymi członkami grupy. ​Zakończył się pierwszy etap projektu, a młodzi twórcy wrócili do swoich domów. Eliza nie kryła wzruszenia, dziękując zarówno członkom Teenz, jak i swoim rodzicom za wsparcie. Podkreśliła, że miniony rok był dla niej niezwykle ważny, pełen niezapomnianych chwil i doświadczeń. Wspomniała również o swoim związku z Marcelem Gawrońskim, znanym jako "Gawronek", który rozkwitł podczas wspólnej pracy nad projektem. Fani zastanawiają się czy to koniec projektu "Teenz". Członkowie jeszcze nie zdradzają szczegółów, ale nie ukrywają, że niedługo podzielą się swoimi planami.

Izabela Macudzińska o karierze córki

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak z "Królowych życia" nie ukrywają, że zrobią wszystko, by pomóc córce spełniać marzenia. Niedawno w rozmowie z Party.pl, Izabela Macudzińska wspominała jak bycie influencerką odmieniło jej córkę:

To mnie zawsze bolało, że ona była niepewna, jak ona wygląda, co ludzie pomyślą. My jej zawsze tłumczyliśmy: Elizka, nie ważne, co ludzie pomyślą, najwazniejsze, żebyś Ty się dobrze czuła sama ze sobą, żebyś była pewna, że jesteś dobrym człowiekiem, nikt nie ma prawa Ci mówić, jak Ty masz żyć, bo tak podchodzę po prostu do życia.

Eliza Macudzińska mimo dużej popularności w sieci wciąż pozostaje tą samą skromną nastolatką i potrafi docenić to, co dostaje od życia. Nie wątpliwości, że jeszcze nie raz o niej usłyszymy. Aktualnie Izabela Macudzińska i Eliza Macudzińska biorą udział w kolejnym programie, tym razem chodzi o "99. Gra o wszystko: VIP".

