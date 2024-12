Marcin Hakiel i Dominika Serowska już od jakiegoś czasu układają sobie wspólne życie. Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa, a wczoraj wieczorem poinformowali, że doczekali się syna! Oboje dodali posty na Instagrama, pisząc inicjały swojego maleństwa - "RH". To jak ma na imię ich syn, jest wciąż niejawne, jednak wpadliśmy na pewien trop...

Marcin Hakiel przez lata układał sobie życie u boku Katarzyny Cichopek. Para spędziła wspólnie siedemnaście lat, a także doczekała się dwójki dzieci - Adama i Helenki. Dwa lata temu małżonkowie nieoczekiwanie poinformowali o rozstaniu. Katarzyna Cichopek związała się z kolegą z pracy Maciejem Kurzajewskim, natomiast Marcin Hakiel związał się z tajemniczą kobietą o imieniu Dominika. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu i tancerz po czasie poznał nową wybrankę, co ciekawe również o imieniu Dominika.

Ukochana Marcina Hakiela jest od niego 9 lat młodsza. Chętnie towarzyszy mu na ściankach i podczas jego wizyt w telewizji. To właśnie na jednej z imprez branżowych Marcin Hakiel i jego ukochana ogłosili, że spodziewają się dziecka. Ta wiadomość zaskoczyła wszystkich i spore grono osób było ciekawych, kim jest jego nowa wybranka Hakiela. Dominika jako aktywna użytkowniczka Instagrama, śmiało pokazywała więc przygotowania do nowej roli, a także dzieliła się swoim samopoczuciem. To również na Instagramie ogłosiła, że maleństwo jest już na świecie.

Również jej ukochany Marcin Hakiel dodał zdjęcie z synkiem i napisał jedynie "RH" oraz hasztag "wdzięczny". Mimo, że para nie zdradziła, jak dała na imię synkowi, pojawił się już pewien trop. Zakochani jakiś czas temu byli bowiem gośćmi w cyklu Mateusza Hładkiego "Mówię Wam", gdzie mówili o swoich pomysłach na imię dla dziecka.

Mieliśmy pomysły na imiona dosyć niestandardowe. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, to mi się bardzo podobało imię Matylda - może to nie jest jeszcze takie bardzo dziwne. Albo Olimpia też mi się bardzo podobało. A jeśli chodzi o chłopca, no to myśleliśmy o Radzimir, Jeremi albo Romeo.

- tłumaczyła Dominika.