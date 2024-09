Choć Antoni Królikowski i jego ukochana, Izabela Banaś, długo trzymali w tajemnicy fakt, że zostaną rodzicami, teraz wiadomo już, że poród zbliża się wielkimi krokami. Partnerka aktora z dumą prezentuje swoje ciążowe krągłości, a on sam w najnowszym wywiadzie zdradził, jakie imię dla córeczki wybrał razem z Izabelą! Zaskoczenie?

Wiadomość o tym, że rodzina Antoniego Królikowskiego się powiększy, wprawiła wielu fanów aktora w osłupienie. W sieci pojawiły się jednak liczne gratulacje dla aktora i jego ukochanej, prawniczki Izabeli Banaś. Niedawno Antoni Królikowski potwierdził, że zostanie tatą dziewczynki, a teraz poszedł o krok dalej i wypowiedział się ws. imienia dla maleństwa. Już wcześniej aktor mówił, że jeśli na świat przyjdzie chłopiec, nada mu imię Paweł, jako hołd po zmarłym ojcu.

Jak się okazuje, wybór imienia dla dziewczynki nie był przypadkowy - będzie miało symboliczne, rodzinne znaczenie - nawiąże bowiem do imienia babć Antoniego i Izabeli:

Od dawna wiedzieliśmy, że to będzie dziewczynka. Od początku byliśmy zgodni co do imienia, tak się składa, że nasze babcie mają tak samo na imię i obie się bardzo ucieszyły

- zdradził Antoni Królikowski w rozmowie z ''Super Expressem''.