Finał "Królowej Przetrwania" już za nami! Fani jednak nie mogą pogodzić się z sytuacją, która miała miejsce w odcinku półfinałowym. Oberwało się Elizie Trybale, jednak na całe szczęście jej mąż obronił ją przed hejterami.

Eliza Trybała krytykowana za zachowanie w "Królowej przetrwania"

W półfinale programu "Królowa przetrwania" uczestniczki stanęły przed wyzwaniem polegającym na utrzymaniu tacy z tajskim śniadaniem na wyprostowanych rękach. Zadanie to miało wyłonić pierwszą finalistkę show. Eliza Trybała oraz Marianna Schreiber wytrwały najdłużej, jednak to Eliza zdobyła złoty bilet do finału. Po emisji odcinka w mediach społecznościowych pojawiły się oskarżenia pod adresem Elizy Trybały o nieuczciwe zachowanie podczas konkurencji.

Ustawka!!! Oszukiwała, ręce zgięte ciągle, poprawiała i za co dostała ten złoty bilet?

Widziałam 9 odcinek... jestem zniesmaczona wielką niesprawiedliwością... Naprawdę nie kibicuję nikomu, ale są zasady po coś, a mam wrażenie, że niektórych one nie obowiązują... - rozpisywali się fani.

Niektórzy internauci skrytykowali jej zachowanie, sugerując, że jest zbyt agresywna i nieuczciwa wobec innych uczestników.

Wiecznie wydzierająca się i machająca tymi łapami do wszystkich. Jak widać, od 'Warsaw Shore' nic się nie zmieniło - pisali internauci.

Trybson reaguje na negatywne komentarze o Elizie

Eliza Trybała postanowiła nie zabierać głosu i nie wdawać się w dyskusję z fanami. Zrobił to jednak jej mąż. W obliczu rosnącej liczby komentarzy Paweł Trybała nie wytrzymał i stanął w obronie ukochanej. Na Instagramie odniósł się do oskarżeń, podkreślając, że Eliza ma prawo do obrony i że negatywne komentarze są niesprawiedliwe.

Śmieszy mnie spina tych ludzi, którzy robią problem o to, że Elizka ma swoje zdanie i nie pozwoli o sobie źle mówić i nie daje przyzwolenia na obrażanie swojej osoby. Jeśli was ktoś atakuje lub napada, to się nie bronicie? Dajecie się stłamsić i sponiewierać? .Jeśli tak, to współczuję takim osobom i zapraszam na treningi personalne. Trening to nie tylko nauka, że trzeba umieć bronić się przed oprawcą, ale uczy również charakteru - napisał Paweł, odpowiadając na komentarze.

Kto wygrał 2. edycję "Królowej Przetrwania"?

Finałowe zadanie polegało na wyścigu, w którym uczestniczki musiały pokonać trasę złożoną z trzech stacji: mądrości, wdzięczności i relacji. Na każdej z nich czekały na nie różnorodne zadania, takie jak układanie zdań z liter czy tworzenie kompozycji kwiatowych. Dodatkowym utrudnieniem były niesprzyjające warunki pogodowe – intensywny deszcz utrudniał rywalizację.

Rywalizacja była niezwykle zacięta, zwłaszcza między Natalią "Natsu" Karczmarczyk a Agnieszką Kaczorowską, które przez większość czasu szły łeb w łeb. Ostatecznie to Natsu jako pierwsza dotarła na metę, zdobywając tytuł "Królowej przetrwania" oraz nagrodę w wysokości 85 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Kaczorowska, trzecie Agnieszka Kotońska, a czwarte Eliza Trybała.

Po ogłoszeniu wyników Natsu podzieliła się swoimi wrażeniami, podkreślając, że udział w programie był dla niej cenną lekcją i dowodem na to, że warto wierzyć w siebie. Z kolei Agnieszka Kaczorowska przyznała, że mimo braku zwycięstwa czuje się odmieniona i pełna energii do dalszego działania.

