Była uczestniczka "Top Model", Ola Żuraw ma za sobą bardzo trudną drogę. Gwiazda w wywiadzie na początku roku w podcaście "Tak mamy!" przyznała wprost, że pochodzi z dysfunkcyjnej rodziny, a jej relacje z matką są skomplikowane. Z czasem dziewczyna porzuciła modeling, ponieważ nie chciała być dłużej oceniana. W rozmowie modelka opowiedziała też o stracie ciąży. Teraz opublikowała nagranie, na którym we łzach opowiada o swoich problemach zdrowotnych.

Uczestniczka czwartej edycji "Top Model", Ola Żuraw nagrała wideo w samochodzie po wizycie u lekarza. Gwiazda przyznała, że znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Ujawniła, że specjaliści zabronili jej chodzić. Modelka nie ukrywała dużych emocji i w pewnym momencie się popłakała.

W dalszej części Ola Żuraw opowiedziała o swoim zdrowiu. Okazało się, że wykryto u niej bardzo poważny stan zapalny. Gwiazda przyznała, że towarzyszy jej ogromny ból. Dodała, że wciąż nieznane jest podłoże jej schorzenia. Możliwe, że to konsekwencje jednego z wypadków z przeszłości.

Jest to poważny stan zapalny biodra, stawu biodrowego oraz ogromna ilość płynu w tym stawie. Tak jak powiedział lekarz dosłownie, że musiałam robić pod siebie z bólu. [...] Nie wiadomo, z czego ten stan zapalny wyniknął. Możliwe, że z jakiegoś starego urazu, bo miała sporo wypadków w swoim życiu. Możliwe, że jest to nieodkryty uraz — wyjaśniła.

Aleksandra Żuraw jeszcze niedawno pokazywała fanom, jak ćwiczy. Internauci postanowili zapytać, czy to w trakcie treningu odniosła koszmarną kontuzję. Gwiazda jednak zaprzeczyła i podkreśliła, że ćwiczenia mogły jedynie pogłębić stan zapalny.

Pytacie, czy to wina treningu siłowego. Odpowiedź brzmi: nie. Ale też miał swój wkład w to, jakim jestem stanie. Uraz nie wydarzył się na treningu, niemniej trening pogłębiał stan zapalny, o którym nie miałam pojęcia i nigdy nie zdiagnozowano po żadnym wypadku, że miałam uraz biodra. Gdybym o tym wiedziała lub pojawiłby się ból na treningu, natychmiast zmieniłabym ćwiczenia tak, jak robiłam to wielokrotnie — napisała.