Maryla Rodowicz zdecydowała się opublikować w mediach społecznościowych oświadczenie dotyczące stanu zdrowia i zaczęła od słowa: Ważne! Okazuje się, że chodzi o aferę z niedzielnym głosowaniem, na którym gwiazda polskiej sceny muzycznej miała pojawić się mimo odwołanych koncertów. Maryla Rodowicz zabrała głos i zdradziła, co się wydarzyło. Sprawa była poważna!

Reklama

Maryla Rodowicz przekazała smutne wieści

Maryla Rodowicz w weekend była zmuszona odwołać wszystkie koncerty z powodu choroby. Artystka miała zapalenie oskrzeli i nie ukrywa, że dla wokalisty chore gardło to dramat. Gwiazda w oświadczeniu dodała wprost, że nie chciała zawieść fanów, a co do głosowania, na którym się pojawiła mimo choroby napisała: Głosuje się ręką, a nie gardłem.

Ważne! Z powodu zapalenia oskrzeli musiałam odwołać ostatnie, weekendowe koncerty. Dla wokalisty choroba gardła, to dramat. U mnie to idzie expresowe, ból gardła, krtani, tchawicy i oskrzela... Ból i rozrywający kaszel. W niedzielę poszłam na wybory, spełnić swój obowiązek niezależnie od stanu. No, ale w końcu głosuje się ręką, a nie gardłem. Przykro mi, że zawiodłam fanów. Wierzcie mi, uwielbiam stać na scenie i śpiewać dla mojej publiczności. Choroba mija, a ja podaję nowe terminy koncertów.Przytulam i nie dajcie się wirusom. Maryla Rodowicz napisała Maryla Rodowicz na Facebooku.

Zobacz także: Tak wyglądały kulisy koncertu "Roztańczony PGE Narodowy". Co działo się poza kamerami?

Internauci wpierają Marylę Rodowicz i życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia. Widać, że słowa artystki dotyczące odwołanych koncertów z powodu choroby trafiły do jej fanów.

Zdrówka Pani Marylu

Szybkiego powrotu do zdrowia podziwiam Panią i pozdrawiam serdecznie

Szybkiego powrotu do zdrowia życzę

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

N/z: Maryla Rodowicz Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: Maryla Rodowicz schudła ponad 20 kg. Teraz ujawniła swój sekret

Reklama

My również dołączamy się do tych ciepłych słów i życzymy Maryli Rodowicz dużo zdrowia.