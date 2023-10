Aleksandra Żuraw, uczestniczka czwartej serii "Top Model" w TVN, jest w ciąży. Radosną informacją podzieliła się z fanami za pośrednictwem Instagrama, publikując urocze nagranie z ukochanym mężem, który całuje jej brzuszek:

Zobaczcie!

Aleksandra Żuraw brała udział w 4. edycji "Top Model", w której zajęła szóste miejsce. Nie związała się jednak z modelingiem, zaczęła zaś inwestować w różne biznesy - dziś prowadzi m.in. sklep z okularami. W mediach o Oli wciąż jest jednak głośno - z powodzeniem wciąż prowadzi swoje social media oraz kanał na YouTubie. Teraz influencerka pochwaliła się fanom, że zostanie mamą po raz drugi! Żuraw oraz jej mąż, Kacper, opublikowali na Instagramie wyjątkowy filmik, pod którym posypały się gratulacje, także od gwiazd:

Zobaczcie!

Ola Żuraw na swoim InstaStories zdradziła, że o ciąży dowiedziała się w trudnym dla niej momencie:

Aleksandra Żuraw pod koniec 2022 roku opowiedziała o swoim dramacie - straciła ciążę ze względu na nieprawidłowości - była to ciąża pozamaciczna:

Wiele osób nie zrozumie tego, przez co przeszłam. Tego bólu. Tego, że płaczę za ciążą, która miała siedem tygodni. A ja przeżywam to tak mocno na przykład dlatego, że mam córkę, która ma cztery lata. I takie samo serduszko, które poszłam usłyszeć na wizycie lekarskiej, takie samo serduszko bije obok mnie, śpiąc, bawiąc się… Więc gdy idzie się na taką wizytę, wiedząc, że się to serduszko usłyszy, a go nie słychać, bo słychać tylko ciszę… - mówiła w jednym z wywiadów.