Olga Kleczkowska była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 8. edycji "Top Model". W wielkim finale show zajęła drugie miejsce - wyprzedził ją jedynie Dawid Woskanian. I choć od jej występu w programie minęło już kilka lat, Olga w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością w sieci.

Właśnie na Instagramie finalistki 8. edycji "Top Model" pojawiły się nowe zdjęcia, na których możemy zobaczyć, że Olga przeszła sporą metamorfozę - zmieniła kolor włosów i zdecydowała się na liczne tatuaże. Ponadto Olga wyznała, że przybrała 15 kilogramów i dziś jej życie jest o wiele bardziej radosne...

"Top Model": Olga Kleczkowska przeszła metamorfozę

Olga Kleczkowska jest bardzo aktywna w social mediach i chętnie dzieli się z fanami swoim życiem. Jakiś czas temu głośno było o wyznaniu Olgi Kleczkowskiej z "Top Model" na temat problemów z odżywaniem, jakie zaczęły się u niej niedługo po zakończeniu udziału w programie, w okresie pandemii.

- Kiedy czujesz się nieatrakcyjna przez to, że ważysz więcej, ale przypominasz sobie, że kiedy wyglądałaś "najlepiej", nie mogłaś się w pełni wyprostować od bólu pustego żołądka - wyznała w jednym ze swoich Tik Toków.

Dziś na szczęście ten trudny etap Olga ma już za sobą. Co więcej, właśnie pokazała się fanom w nowej, odmienionej odsłonie. Zobaczcie sami, jak dziś wygląda Olga Kleczkowska z "Top Model".

To, co widać na pierwszy rzut oka to zmiana koloru włosów. Olga z "Top Model" zdecydowała się pożegnać czerń na rzecz niebieskiego. Ponadto dziewczyna postawiła na liczne tatuaże, a także wyznała, ze przybyło jej 15 kilogramów. Olga jednak przyznaje wprost, że dziś jest o wiele bardziej szczęśliwsza niż przed metamorfozą.

- Przybyło mi około 15kg wagi i duuużo szczęścia w życiu - napisała w jednym z komentarzy, Olga.

Fani zostawili finalistce 8. edycji "Top Model" mnóstwo komplementów:

- Boże, jaka cudowna - Bardzo ci pasuje tej kolor włosów, pięknie wyglądasz ???? - Bajecznie wyglądasz. Fantastycznie się zmieniłaś od czasu programu TM ❤️ - Przepiękna jesteś - komplementują fani.

My również dołączamy się do tych ciepłych słów dla Olgi i życzymy jej wszystkiego dobrego.

A tak Olga wyglądała przed swoją metamorfozą. Pamiętacie?