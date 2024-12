Maja Hyży w poruszającej relacji ze szpitala zaniepokoiła wyznaniem na temat swojego stanu zdrowia. Artystka zaledwie kilka dni temu poinformowała swoich fanów, że przeszła kolejną już operację biodra. Piosenkarka nie ukrywa, że jeszcze nigdy nie znosiła rekonwalescencji tak źle jak teraz. Maja Hyży miała nadzieję, że wkrótce będzie mogła wrócić do domu jednak teraz okazuje się, że ma złe wyniki badań i musi zostać w szpitalu. Maja Hyży nie ukrywała emocji mówiąc o swoim stanie zdrowia.

Ostatnie dni są naprawdę bardzo ciężkie dla Mai Hyży. W miniony weekend piosenkarka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że przeszła właśnie kolejną w jej życiu operację biodra. Artystka opublikowała wówczas zdjęcia ze szpitala i dodała wzruszający wpis, w którym zdradziła, jak trudno przechodzi okres rekonwalescencji - Maja Hyży przeszła operację biodra i przyznała: "Czuję się bardzo źle, jak nigdy". W niedzielę wieczorem gwiazda pokazała krótkie nagranie, jak próbuje chodzić przy pomocy balkonika.

Teraz Maja Hyży podczas relacji na InstaStories znów zwróciła się do swoich fanów i niestety nie miała do przekazania dobrych wiadomości.

Chciałam wam podziękować za wszystkie miłe słowa, za to, że mnie wspieracie, życzycie mi szybkiego powrotu do zdrowia. Niestety, nie wychodzę jeszcze (ze szpitala przyp. red.) bo mam bardzo złe wyniki i będę miała przetaczaną krew. Jest do bani ogólnie.

zaczęła mówić prosto ze szpitala.