Ola Żuraw wyznała, jak się czuje po stracie ciąży. "Jestem cały czas w procesie straty"

Dzień przed Wigilią znana z "Top Model" Ola Żuraw opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym przedstawiła historię swojej drugiej ciąży. Dowiedzieliśmy się, że podczas jednej z wizyt u lekarza okazało się, że była to ciąża pozamaciczna. Gwiazda i jej mąż obecnie próbują poradzić sobie ze stratą. Po świętach Aleksandra Żuraw opowiedziała, jak się czuje. Zdradziła, że nadal odczuwa nie tylko psychiczne, ale także fizyczne skutki tego, co się stało.

Ola Żuraw dziękuje za wsparcie i ujawnia, jak przeżywa stratę. "Mijające z dnia na dzień objawy ciąży są dla mnie trudne"

Niedługo po podzieleniu się przykrą nowiną Ola Żuraw zaznaczyła w relacji na instastories, że to trudne doświadczenie prawdopodobnie zostanie z nią już na zawsze. Uczestniczka "Top Model", która pod koniec 2018 roku urodziła córeczkę Apolonię, zdradziła, że nadal marzy o drugim dziecku.

Instagram @aleksandrazuraw

Po świętach influencerka otrzymała mnóstwo pytań o to, jak się czuje. Ola Żuraw ujawniła, że miewa lepsze i gorsze dni. Nie ukrywała, że nadal jest jej trudno, ponieważ stratę odczuwa nie tylko na tle psychicznym, ale także fizycznym.

- Dziękuję za mnóstwo takich pytań, to bardzo budujące, że mam wokół siebie tylu empatycznych ludzi. Czuję się różnie. Zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Spadający poziom hCG [przyp. red. - hormon wytwarzany naturalnie w warunkach ciąży], mijające z dnia na dzień objawy ciąży są dla mnie trudne. Jestem cały czas w procesie straty fizycznie i bardzo chciałabym, żeby to już się zakończyło, bym mogła przejść wszystkie etapy zaakceptowania tego, co się wydarzyło psychicznie — wyjaśniła.

Piotr Molecki/East News

W dalszej części Ola Żuraw zaznaczyła, że bardzo pomaga jej obecność męża oraz córeczki. Dzięki bliskości rodziny gwiazda czuje opiekę i lepiej przechodzi trudny okres.

- Mam bardzo dużo czułości w sobie, wyrozumiałości i bardzo dużo śpię. Przytulamy się sporo z córką i mężem i naprawdę czuję się zaopiekowana — dodała.

Instagram @aleksandrazuraw

Jedno z pytań internautów dotyczyło rodziców influencerki. Fani byli ciekawi, czy mają świadomość tego, co dzieje się w jej życiu. Warto przypomnieć, że Ola Żuraw jest córką ofiary gwałtu. Gwiazda podkreśliła, że nie utrzymuje kontaktu z ojcem i matką i dała jasno do zrozumienia, że nie planuje tego zmieniać. Zaapelowała też, by więcej nie pytano ją o tę kwestię.

- A co mnie to interesuje i skąd mam o tym wiedzieć. Przestańcie pytać mnie o ludzi, z którymi nie mam kontaktu i nie mam zamiaru go mieć. Chcesz, to znajdź i ich zapytaj. Nie wiem, jak można zadawać takie pytania, dłużej nie znam mojego ojca, niż go znałam, to co ma mnie obchodzić, czy on o mnie myśli i czy wie, co się u mnie dzieje — napisała.

Życzymy Oli Żuraw dużo siły i spokoju.

Instagram @aleksandrazuraw