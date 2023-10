Wśród polskich modelek Karolina Pisarek jest jedną z największych gwiazd. O jej ślubie pisała cała Polska i było to z pewnością jedno z największych wesel w show-biznesie. Celebrytka budzi skrajne emocje wśród internautów i często bywa krytykowana za epatowanie luksusowym życiem, jednak sama Karolina Pisarek niezbyt się tym przejmuje. Warto też przypomnieć, że modelka popadła w dość ostry konflikt z Joanną Krupą. Była uczestniczka "Top Model" i jurorka nie przypadły sobie do gustu, mówiąc delikatnie. Nic dziwnego, że paparazzi chętnie śledzą ją na co dzień. Ostatnio gwieździe zrobiono kilka zdjęć podczas spaceru w Warszawie. Uwagę zwraca bardzo drogi dodatek.

Reklama

Karolina Pisarek z drogą torebką Chanel

Nie tak dawno Karolina Pisarek przeszła metamorfozę i zaskoczyła fanów nowym wyglądem. Modelka udowodniła, że nie boi się doskonałości i nie zawsze musi pokazywać się publicznie w idealnie przygotowanych stylizacjach. Ostatnio jednak celebrytka zwróciła na siebie uwagę w trakcie spaceru po Warszawie.

Zobacz także: Karolina Pisarek uderza w Karolinę Gilon. Jest mocna odpowiedź prowadzącej "Love Island"

W maju Karolina Pisarek została zauważona przez paparazzi na jednej z ulic stolicy. Modelka miała na sobie dżinsy, różową koszulę i buty na obcasie pod kolor. Pod spodem gwiazda założyła czarny top. To jednak dodatek celebrytki wzbudził największą uwagę. Była uczestniczka "Top Model" miała ze sobą białą torebkę Chanel za 44 tysiące złotych.

Modelka po raz kolejny zadała szyku i zaprezentowała się w nienagannej stylizacji. Warto dodać, że dzięki popularności Karolina Pisarek wyszła poza świat mody. Mieliśmy okazję zobaczyć ją w dwóch filmach: "365 dni: Ten dzień" oraz "Kolejne 365 dni".

Zobacz także: Plejada gwiazd na premierze kolekcji Mugler x H&M: Marina przyćmiła wszystkich? [ZDJĘCIA]

Reklama

Jak wam się podoba stylizacja Karoliny Pisarek?