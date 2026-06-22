Tomson wywołał burzę komentarzem pod zdjęciem Kubickiej. To nie koniec

Tomson, kolega Barona, po głośnym (i usuniętym) komentarzu pod zdjęciem Sandry Kubickiej i Adama Zaorskiego znów daje o sobie znać na Instagramie. W InstaStories wrzuca fragment „Move Bitch” Ludacrisa i grafikę z cytatem o „byciu nienawidzonym przez idiotów”. Internauci mają już teorię co do tego, do kogo skierowane są te wymowne wpisy. Domyślacie się?

Tomson wywołał burzę komentarzem pod zdjęciem Sandry Kubickiej i jej nowego partnera

Wszystko zaczęło się w niedzielny wieczór pod jednym ze zdjęć, na którym Sandra Kubicka i Adam Zaorski pokazali, że ich relacja ma się dobrze. W komentarzach pojawił się wtedy Tomson, prywatnie dobry znajomy Barona, czyli byłego męża celebrytki. Zostawił krótki, kąśliwy wpis po angielsku: nawiązanie do znanego refrenu i „kondolencje” skierowane do Zaorskiego. Jak później zauważyli internauci, komentarz zniknął z mediów społecznościowych.

Zamiast tłumaczeń czy dopowiedzeń, na profilu Tomsona zaczęły pojawiać się kolejne, coraz bardziej wymowne wpisy. Oczywiście instagramowe relacje natychmiast zwróciły uwagę fanów. Mnóstwo internautów nie ma wątpliwości co do tego, że Tomson chciał wbić komuś szpilę.

Warto przypomnieć, że niedawno pisaliśmy o tym, jak Tomson wypalił pod zdjęciem Sandry Kubickiej i jej nowego partnera.

Tomson opublikował wymowne relacje. Chciał wbić szpilę?

Tomson instagram rozkręcił na dobre, gdy w InstaStories zaczął udostępniać materiały, które wywołują natychmiastowe skojarzenia z sytuacją Kubickiej i Zaorskiego. Wśród nich znalazło się żartobliwe nagranie Szymona Majewskiego, osadzone właśnie w tym kontekście.

Chwilę później artysta dorzucił fragment utworu „Move Bitch” Ludacrisa. To nie był neutralny muzyczny wybór do porannej kawy. Uwagę zwraca agresywny, wulgarny refren i komunikat, który trudno pomylić z czymś przypadkowym. Jedni odbierają to jako czystą prowokację w stylu mrugnięcia okiem do swoich fanów, inni jako próbę podkręcenia emocji wokół zamieszania po usuniętym komentarzu. Na tym jednak nie koniec. W relacjach pojawiła się też grafika.

Bycie nienawidzonym przez idiotów to cena, jaką płacisz za to, że nie jesteś jednym z nich czytamy na profilu muzyka.

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Tomson wywołał burzę komentarzem pod zdjęciem Kubickiej. To nie koniec Fot. Instagram/tomsoniziofficial

Tomson wywołał burzę komentarzem pod zdjęciem Kubickiej. To nie koniec Fot. Instagram/tomsoniziofficial