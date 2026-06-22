Sandra Kubicka ma za sobą jedno z najgłośniejszych rozstań ostatnich miesięcy. Modelka i influencerka rozwiodła się z Aleksandrem Baronem, z którym doczekała się syna Leonarda. Teraz Kubicka ponownie odnalazła szczęście u boku nowego partnera - Adama Zaorskiego. Sama zainteresowana nie zamierza ukrywać swojej relacji i coraz chętniej publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia oraz nagrania. Jedna z ostatnich publikacji wywołała spore poruszenie wśród obserwatorów.

Tomson zareagował na wpis Sandry Kubickiej. Mocne słowa

Sandra Kubicka i jej ukochany wyjechali na romantyczny wyjazd do Włoch. Modelka podzieliła się z fanami nagraniem w mediach społecznościowych, na którym wspólnie podróżowali autem. W opublikowanym materiale nie zabrakło czułości, co szybko wywołało lawinę komentarzy internautów. Obserwatorzy Kubickiej cieszyli się, że w końcu jest szczęśliwa. Wśród licznych reakcji pojawił się także komentarz od Tomsona.

Another one bites the dust (następny odchodzi w zapomnienie). Kondolencje dla pana! napisał.

Komentarz muzyka nie przeszedł niezauważony, zwłaszcza że artysta od lat przyjaźni się z Aleksandrem Baronem, z którym współtworzy zespół Afromental. Nie pozostał jednak zbyt długo widoczny - po pewnym czasie został usunięty z sieci.

Tomson wbija szpilę Sandrze Kubickiej. Nie do wiary, co udostępnił

Na tym jednak się nie skończyło. Tomson postanowił dolać oliwy do ognia i na swoim InstaStories udostępnił rolkę, na której Szymon Majewski zadrwił z ukochanego Sandry Kubickiej. Satyryk nawiązał w publikacji do głośnego wpisu ukochanego modelki, który zachwycał się przygotowaną przez nią kanapką i przekonywał, że trudno o lepszą partnerkę. W odpowiedzi prezenter pokazał dania przygotowane przez swoją żonę Magdę.

Rano kanapka, po południu patrz: pierożki, kartofle, szparagi - widzisz? No to się rozpłyń. I tyle, 1:0 dla mnie. Dziękuję, pozamiatane. Złoto mistrzostw świata należy się Madzi. Sandra wporzo, druga lub trzecia. Błagam cię, naprawdę, nie startuj słyszymy na nagraniu.

Warto podkreślić, że Zaorski skomentował nagranie Szymona Majewskiego i odpowiedział na jego zaczepkę.

Za czytanie (nazwa portalu, który pisał o Sandrze Kubickiej) to już 1:1, a szparagi mieliśmy dzień wcześniej i bardziej chrupiące (bo tak lubimy), więc 2:1 dla nas. Lecimy dalej komentował.

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