Kubicka pokazała zdjęcia z ukochanym. Tomson nagle wypalił: "Kondolencje dla pana"
Sandra Kubicka już nie ukrywa nowego partnera. Pod jej najnowszą publikacją pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy, ale nie zabrakło także mniej przychylnych słów. Wpis Tomsona, kolegi Barona z zespołu Afromental, zwrócił uwagę. Takich słów nie spodziewał się chyba nikt.
Sandra Kubicka ma za sobą jedno z najgłośniejszych rozstań ostatnich miesięcy. Modelka i influencerka rozwiodła się z Aleksandrem Baronem, z którym doczekała się syna Leonarda. Teraz Kubicka ponownie odnalazła szczęście u boku nowego partnera - Adama Zaorskiego. Sama zainteresowana nie zamierza ukrywać swojej relacji i coraz chętniej publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia oraz nagrania. Jedna z ostatnich publikacji wywołała spore poruszenie wśród obserwatorów.
Tomson zareagował na wpis Sandry Kubickiej. Mocne słowa
Sandra Kubicka i jej ukochany wyjechali na romantyczny wyjazd do Włoch. Modelka podzieliła się z fanami nagraniem w mediach społecznościowych, na którym wspólnie podróżowali autem. W opublikowanym materiale nie zabrakło czułości, co szybko wywołało lawinę komentarzy internautów. Obserwatorzy Kubickiej cieszyli się, że w końcu jest szczęśliwa. Wśród licznych reakcji pojawił się także komentarz od Tomsona.
Another one bites the dust (następny odchodzi w zapomnienie). Kondolencje dla pana!
Komentarz muzyka nie przeszedł niezauważony, zwłaszcza że artysta od lat przyjaźni się z Aleksandrem Baronem, z którym współtworzy zespół Afromental. Nie pozostał jednak zbyt długo widoczny - po pewnym czasie został usunięty z sieci.
Tomson wbija szpilę Sandrze Kubickiej. Nie do wiary, co udostępnił
Na tym jednak się nie skończyło. Tomson postanowił dolać oliwy do ognia i na swoim InstaStories udostępnił rolkę, na której Szymon Majewski zadrwił z ukochanego Sandry Kubickiej. Satyryk nawiązał w publikacji do głośnego wpisu ukochanego modelki, który zachwycał się przygotowaną przez nią kanapką i przekonywał, że trudno o lepszą partnerkę. W odpowiedzi prezenter pokazał dania przygotowane przez swoją żonę Magdę.
Rano kanapka, po południu patrz: pierożki, kartofle, szparagi - widzisz? No to się rozpłyń. I tyle, 1:0 dla mnie. Dziękuję, pozamiatane. Złoto mistrzostw świata należy się Madzi. Sandra wporzo, druga lub trzecia. Błagam cię, naprawdę, nie startuj
Warto podkreślić, że Zaorski skomentował nagranie Szymona Majewskiego i odpowiedział na jego zaczepkę.
Za czytanie (nazwa portalu, który pisał o Sandrze Kubickiej) to już 1:1, a szparagi mieliśmy dzień wcześniej i bardziej chrupiące (bo tak lubimy), więc 2:1 dla nas. Lecimy dalej
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