Media od lat rozpisują się na temat życia prywatnego Michała Wiśniewskiego. Lider zespołu Ich Troje ma na koncie pięć małżeństw. Na początku 2026 roku w mediach zaczynały pojawiać się plotki o kryzysie w jego relacji z Polą Wiśniewską. W marcu wokalista potwierdził doniesienia i wyjawił, że nie są już razem. Ostatnio para spotkała się w sądzie na pierwszej rozprawie rozwodowej. Michał Wiśniewski czule przytulił byłą partnerkę na przywitanie, jednak Pola nie była aż tak wylewna. Ponoć zachowywała dystans. Mimo trudnych momentów była ukochana wokalisty nie rezygnuje z aktywności w sieci. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 50 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie podzieliła się pewną refleksją.

Pola Wiśniewska zabrała głos w mediach społecznościowych. Wymowne słowa?

Pola Wiśniewska kontaktuje się ze swoimi obserwatorami za pośrednictwem kanału nadawczego, na którym regularnie dzieli się motywacyjnymi słowami oraz refleksjami. 22 czerwca w godzinach porannych opublikowała kolejny wpis. Biorąc pod uwagę szum dotyczący rozprawy rozwodowej, słowa byłej partnerki Michała Wiśniewskiego brzmią bardzo wymownie.

Przypomnienie na dziś. Twoje ciało nie potrzebuje kolejnej złotej gwiazdki albo medalu za przekraczanie swoich granic. Potrzebuje dowodu, że jesteś wystarczająco dobra, nawet gdy nie dajesz rady napisała Pola Wiśniewska.

Wpis spotkał się z natychmiastową reakcją ze strony internautów. Obserwatorzy Poli Wiśniewskiej zareagowali emotikoną serca na publikację.

Pola Wiśniewska podziękowała za wsparcie. Może liczyć na internautów

Niedawno była ukochana lidera Ich Troje opublikowała inny, równie wymowny wpis. Pola Wiśniewska wspomniała o "miesiącach rozczarowań". Przy okazji zwróciła się do internautów, którzy codziennie zostawiają mnóstwo komentarzy pod jej wpisami.

Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, które otrzymałam w ostatnim czasie. Przypominacie mi, ile dobra potrafi być w ludziach. I jest to bardzo miłe przypomnienie pisała na InstaStories.

Wiśniewska nie ukrywała, że ostatni czas był dla niej niezwykle trudny i wymagający. Nie traci jednak pozytywnego nastawienia.

Po miesiącach rozczarowań odzyskuję wiarę w innych. Widzę, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią okazywać życzliwość bez oczekiwań, wsparcie bez interesu i obecność bez oceniania. Dziękuję, że jesteście skwitowała.

Gorzkie wyznanie Poli Wiśniewskiej. Wspomniała o "przekraczaniu granic" / Fot. AKPA / Podlewski

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