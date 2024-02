Zmiany w rozrywkowych produkcjach TVP rozpoczęły się od wymiany wszystkich prowadzących "Pytania na śniadanie". Teraz widzowie raz w tygodniu witają nową parę gospodarzy programu śniadaniowego. Zmiany nie ominęły nawet uwielbianego Tomasza Kammela. Zobaczcie, jakie decyzje podjęła stacja.

Tomasz Kammel żegna się z TVP?

Jesienią, jak co roku na ekranach telewizorów znowu powitamy nowy sezon "The Voice of Poland", który niemalże od początku prowadzi Tomasz Kammel. Teraz mówi się o tym, że prezenter, który jest związany z programem od lat będzie musiał ustąpić miejsce komuś innemu. Bramy TVP ma opuścić razem z Aleksandrem Sikorą, który również nie dostał propozycji współprowadzenia muzycznego show. Gospodynią programu również nie zostanie Małgorzata Tomaszewska, która niedługo zostanie ponownie mamą.

W kuluarach mówi się, że Tomasz Kammel odda swoje miejsce w "TVOP" nowemu prowadzącemu "Pytanie na śniadanie"- Robertowi El Gendy. Drugą osobą, którą produkcja bierze pod uwagę w kontekście prowadzącego jest Robert Stockinger. Panowie nie mieli dotychczas doświadczenia w prowadzeniu tego typu formatu telewizyjnego. Pomocą może okazać się nowa prowadząca muzycznego show.

Według różnych zakulisowych doniesień rozstanie się z dotychczasowym miejscem pracy po 27 latach, bez możliwości pożegnania się z widzami podczas realizowanej na żywo w kwietniu finałowej części ''The Voice Kids'', która ma odbyć się bez jego udziału - podaje ''Pudelek''.

Wiele wskazuje na to, że produkcja postawi na równie doświadczoną prezenterkę - Barbarę Kurdej-Szatan, która w przeszłości była prowadzącą muzycznego show "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Niedawno, Barbara Kurdej- Szatan dostała propozycję dołączenia do nowej ekipy prowadzących "Pytanie na śniadanie", ale ją odrzuciła ze względu na dołączenie do nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w konkurencyjnej stacji Polsat, która odbędzie się wiosną 2024. "The Voice of Poland" pojawi się na antenie jesienią, więc istnieje szansa, że Barbara Kurdej-Szatan ponownie poprowadzi uwielbiany przez widzów program "The Voice od Poland". Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Wygląda na to, że Tomasz Kammel na dobre pożegna się z TVP. Po wieloletniej współpracy stacja odsunęła Kammela od prowadzenia śniadaniówki, a teraz potencjalnie również od programu rozrywkowego - "The Voice of Poland". Prezenter nie odniósł się jeszcze do doniesień mediów, więc nie wiadomo jaki ma plan na swoją dalszą telewizyjną karierę.

Kogo chcielibyście oglądać w roli prowadzących "The Voice of Poland"?

Pawel Wodzynski/East New