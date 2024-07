Trwa 60. edycja Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i właśnie poznaliśmy zwycięzcę tegorocznego konkursu Premier. Jak się okazało, serca jurorów podbił Rafał Brzozowski utworem "W pokoju hotelowym". Piosenkarz nie krył wzruszenia faktem, że to właśnie do niego powędrowała główna nagroda, a gdy przygotowywał się do swojego zwycięskiego występu, nagle ze sceny wybrzmiał mocny apel Tomasza Kammela. Sprawdźcie, o co chodzi.

Opole 2023: Mocny apel Tomasza Kammela

Sobotni koncert na festiwalu w Opolu rozpoczął konkurs Premier. Do walki o główną nagrodę stanęło dziesięcioro artystów, m.in. Sara Chmiel i Gromee, Dominik Dudek, Seibert i Rafał Brzozowski. Po wysłuchaniu wszystkich występów, przedstawiciele ośrodków TVP z całej Polski przekazali punkty przyznane poszczególnym uczestnikom. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że główna nagroda konkursu Premier 2023 powędrowała do Rafała Brzozowskiego.

Po odebraniu nagrody i statuetki, wzruszony Rafał Brzozowski zaczął przygotowywać się do swojego zwycięskiego występu. W tym czasie ze sceny padł mocny apel prowadzącego, Tomasza Kammela. Prezenter postanowił zwrócić uwagę na to, że Rafał Brzozowski powinien występować nie tylko w Opolu, ale także na innych scenach i festiwalach organizowanych przez konkurencyjne stacje telewizyjne. Zaapelował również do wykonawców, którzy zazwyczaj występują na innych scenach i w innych stacjach telewizyjnych, aby "wrócili" także na festiwal w Opolu.

- Rafał za chwilę zaśpiewa Wam to, co sprawiło, że dzisiaj wygrał, a korzystając z okazji, że jego muzycy się będą instalować, to ja Ci Rafał coś powiem z tej opolskiej sceny. Są tacy, którzy na niej byli, ale ich nie ma. Ty też czasami w Sopocie byłeś na pewnych scenach, na których teraz Cię nie ma, ale ponieważ przede wszystkim jesteś artystą, który śpiewa dla wszystkich, to ja życzę Ci, żebyś śpiewał nie tylko tutaj, ale i w Polsacie i TVN-ie i wszędzie, bo tam też masz fanów. Tak samo jak tym, którzy śpiewają tam, a powinni być tu, życzę, by w końcu się tu znowu zjawili, bo ta opolska scena jest absolutnie dla wszystkich - zaapelował Tomasz Kammel.

Co sądzicie o tym mocnym apelu Tomasza Kammela i wygranej Rafała Brzozowskiego w konkursie Premier 2023?