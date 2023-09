Tomasz Kammel wyjawił, jak szybko dostać podwyżkę. Ten trik to hit

W miniony wtorek media obiegła informacja, że Marzena Rogalska po 12 latach pracy, odchodzi z TVP . Dziennikarka poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz zaniepokojeni fani dopytują Tomasza Kammela , czy on również planuje opuścić stację i pożegnać się z "Pytaniem na śniadanie" . Wszystko wskazuje jednak na to, że prezenter pozostanie w TVP, bo jak już wiadomo, to właśnie on przejmie hitowy program, który prowadziła właśnie Marzena Roalska! Zobacz także: Jest komentarz TVP w sprawie odejścia Marzeny Rogalskiej! "Dziękujemy, że byłaś z nami..." Fani dopytują Tomasza Kammela, czy odejdzie z "Pytania na śniadanie"! Fanów "Pytania na śniadanie" bardzo zasmuciła informacja o odejściu Marzeny Rogalskiej z TVP. Widzowie pokochali dziennikarkę za jej profesjonalizm, poczucie humoru i sposób, w jaki prowadziła program śniadaniowy. Prezenterka najczęściej występowała u boku Tomasza Kammela. Para prezenterów stworzyła fantastyczny duet, nazywany przez fanów "Rogamel", ale jak już wiadomo, więcej go nie zobaczymy. Po upublicznieniu przez Marzenę Rogalską informacji o jej odejściu z TVP, wiele znanych gwiazd skomentowało wpis dziennikarki. Wszyscy trzymają kciuki za jej dalszą karierę w nowym miejscu. Na komentarz jednak nie zdecydował się Tomasz Kammel i do tej pory nie zabrał głosu w tej sprawie. Fani śniadaniówki zaczęli więc dopytywać, czy on także planuje odejść z TVP! - Czy Pan też odejdzie z TVP tak jak Pani Marzena? - Panie Tomku A co z duetem rogamel:(( czy pan też chce odejść ? - Co teraz będzie z rogamelem????😢 - Czy ty odchodzisz z Marzeną ?🐢 - dopytują fani. Prezenter nie reaguje w żaden sposób na pytania fanów, ale...