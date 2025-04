Ostatnie wydarzenia wokół Tomasza Kammela budzą ogromne emocje. Znany prezenter, który do niedawna był jedną z twarzy TVP, obecnie walczy o miejsce w nowym otoczeniu medialnym. Wszystko wskazuje jednak na to, że kariery nie zacznie w TVN. Podczas programu "Kuba Wojewódzki" poruszono temat Kammela, a komentarze gospodarza nie pozostawiły żadnych złudzeń.

Kuba Wojewódzki jasno zadeklarował swoje stanowisko wobec Tomasza Kammela. Publicznie oświadczył, że "zrobi wszystko, aby Tomasz Kammel nie zrobił kariery w TVN". Słowa "albo on, albo ja" wybrzmiały bardzo wyraźnie, stawiając sprawę na ostrzu noża. Wojewódzki podkreślił, że nigdy nie łączyła ich przyjaźń, a obecnie nawet się nie pozdrawiają. To ostateczne odcięcie się od Kammela wzbudziło ogromne poruszenie w mediach.

W programie pojawiła się również Izabella Krzan, która odniosła się do sytuacji Tomasza Kammela. Gwiazda TVN, a wcześniej TVP, wyraziła sympatię do prezentera. Przyznała, że chętnie poprowadziłaby z nim "Dzień Dobry TVN". Jej pozytywne słowa kontrastowały z negatywną opinią Wojewódzkiego.

Relacja między Tomaszem Kammelem a Kubą Wojewódzkim od dawna nie należała do najłatwiejszych. Jak wynika ze słów Wojewódzkiego, ich kontakty nigdy nie były przyjacielskie. Otwarte przyznanie się do chłodnych stosunków oraz publiczne odcięcie się od Kammela rzucają nowe światło na plotki krążące od miesięcy w kuluarach medialnych.

Tomek Kammel o relacji z Kubą Wojewódzkim opowiedział m.in. w podcaście "Bądźmy Razem" Olka Sikory i Idy Nowakowskiej.

On miał swoje powody, dla których nasze drogi się rozeszły. Ja naprawdę nie wiem dlaczego, bo bardzo dobrze nam szło w naszym koleżeństwie i nigdy nie było między nami żadnych sporów. Później do tego wszystkiego pewnie doszła jakaś jego niezgoda na to, co ja robię w życiu, którą postanowił publicznie wyrażać, mam na myśli kontekst zawodowy. Pytanie tylko, czy ta niezgoda wynika z jego wewnętrznej niezgody, czy z faktu, że on ma taką pracę, która polega na tym, że trzeba temu czy drugiemu wbić szpilę i trzeba go skrytykować, bo ma się rolę takiego Stańczyka

- wyjawił Tomek Kammel.