Dorota Szelągowska w niedzielę 23 lutego pojawiła się w "Dzień dobry TVN" u boku Michela Morana. Duet opowiedział o nowym sezonie "MasterChef Nastolatki". Kulinarne show "MasterChef" zadebiutowało na antenie TVN w 2012 roku i od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Z biegiem czasu format rozszerzono o dwie nowe wersje – "MasterChef Junior" oraz najnowszą odsłonę, "MasterChef Nastolatki", skierowaną do uczestników w wieku 13–17 lat. W pierwszej edycji tego programu kulinarne talenty oceniali Dorota Szelągowska, Michel Moran oraz Tomasz Jakubiak. Niestety, Jakubiak z powodów zdrowotnych nie pojawi się w drugim sezonie.

Dorota Szelągowska od lat kojarzona jest głównie z programami wnętrzarskimi, jednak jej pojawienie się w kulinarnym show "MasterChef" było sporym zaskoczeniem. W ostatnim wywiadzie w "Dzień dobry TVN" postanowiła podzielić się swoimi wrażeniami z udziału w programie i zdradzić kulisy pracy na planie.

Prezenterka przyznała, że udział w "MasterChefie" był dla niej nowym i ekscytującym doświadczeniem. Podkreśliła, że uwielbia gotowanie i choć na co dzień nie jest profesjonalnym kucharzem, to pasja do kulinariów towarzyszy jej od dawna.

W trakcie wizyty w "Dzień dobry TVN" 23 lutego, Szelągowska i Moran wspomnieli o swoim chorującym koledze Tomaszu Jakubiaku.

Chcę wam powiedzieć serio, że to jest sztos. I naprawdę poziom, jaki zaprezentowali uczestnicy. (...) Jesteśmy we dwójkę, Tomka z nami nie ma w tej edycji, ale myśmy absolutnie go nie zastępowali, to miejsce na niego czeka, więc jurorzy pojawili się dodatkowi, w każdym odcinku inni

- wyjawiła Dorota Szelęgowska.