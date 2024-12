Niespodziewanie w święta Bożego Narodzenia Maciej Jachowski ogłosił w mediach społecznościowych, że ma nowotwór gardła. W obszernym wpisie aktor podsumował mijający rok 2024 i zdradził, że choroba odebrała mu pracę w "M jak miłość". Fani i bliscy aktora licznie wyrażają swoje współczucie i nadzieję na szybkie powrót do zdrowia. A co wiadomo o dotychczasowym życiu i karierze Macieja Jachowskiego? W jego życiorysie nie brakuje zaskoczeń.

Maciej Jachowski, znany z roli Irka w popularnym serialu TVP "M jak miłość", niespodziewanie ogłosił w mediach społecznościowych, że zmaga się z nowotworem gardła. Nagłe ogłoszenie poważnej choroby Macieja Jachowskiego zaskoczyło nie tylko fanów, ale i - tuż po diagnozie - samego aktora, który musiał porzucić pracę w związku ze swoim stanem zdrowia:

Ostatnie miesiące nauczyły mnie jak kruche jest życie, ale też jak silny może być człowiek, kiedy trzyma się nadziei. Każdego dnia powtarzałem sobie, że jestem zdrowy i że wrócę, że znów będę mógł robić to, co kocham – grać i tworzyć. I choć droga do pełnego zdrowia jest jeszcze daleka, wierzę, że ten dzień nadejdzie. Moje jedyne życzenia na święta, to zdrowie i możliwość powrotu do pracy, do ludzi, do życia

- przekazał w poruszających słowach aktor.