Tomasz Jakubiak to znany kucharz, restaurator i dziennikarz kulinarny, który zdobył popularność jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". Swoją karierę rozpoczynał jako szef kuchni w renomowanych restauracjach, a później stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych promotorów kuchni polskiej. Prowadził programy kulinarne, w których łączył tradycyjne smaki z nowoczesnym podejściem do gotowania. Kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że Jakubiak zmaga się z poważną chorobą – nowotworem jelita i dwunastnicy. Diagnoza była dla niego ogromnym wyzwaniem, ale mimo trudnego leczenia i osłabienia nie traci sił do walki. Ostatnio na swoim Instastory kucharz podzielił się wzruszającym nagraniem.

Tomasz Jakubiak i jego walka z nowotworem

Tomasz Jakubiak od miesięcy zmaga się z nowotworem jelita i dwunastnicy. Choroba została zdiagnozowana w zaawansowanym stadium, co oznaczało konieczność intensywnego leczenia. Kucharz przeszedł chemioterapię w Polsce, a następnie kontynuował terapię w specjalistycznej klinice w Izraelu.

Walka z chorobą jest trudna – Jakubiak otwarcie mówił o osłabieniu, utracie wagi i skutkach ubocznych leczenia. Mimo tego nie traci sił do walki i nie poddaje się chorobie. Po powrocie do kraju stara się wrócić do codziennych zajęć i swojej największej pasji – gotowania.

Wzruszające nagranie Jakubiaka

W niedzielę, 9 lutego, na InstaStory Tomasza Jakubiaka pojawiło się wzruszające nagranie prosto z jego kuchni. Po wielu tygodniach walki o zdrowie kucharz w końcu mógł stanąć przy blacie i przygotować posiłek. Jakubiak od zawsze podkreślał, że gotowanie jest dla niego nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją. Nawet w trudnych chwilach nie zamierza rezygnować z tego, co kocha najbardziej. W opublikowanym nagraniu widać, jak w asyście żony przygotowuje posiłek dla najbliższych.

Po kilku dniach udowadniania rodzinie, że mogę już stać na nogach i coś ugotować, bo przecież już mi serce pęka, że do kuchni wchodzi każdy, tylko nie ja - wyznał Tomasz Jakubiak.

Na filmiku widać, jak Tomasz Jakubiak smaży kurczaka, a jego żona Anastazja aktywnie pomaga mu przy gotowaniu. W pewnym momencie kucharz, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, zwrócił się do obserwujących słowami:

Mam tutaj szefową kuchni, ja jestem tylko sous chefem - oznajmił.

Żona Tomasza Jakubiaka od początku choroby nie odstępuje go na krok. Anastazja Jakubiak jest jego największym wsparciem – towarzyszy mu podczas leczenia, wspiera go w codziennych obowiązkach i dba o to, by nie tracił sił do walki.

Stan zdrowia Tomasza Jakubiaka – jak się aktualnie czuje?

Tomasz Jakubiak niedawno udzielił szczerego wywiadu w programie "Dzień dobry TVN", w którym otwarcie opowiedział o swoim stanie zdrowia. Kucharz nie ukrywa, że walka z nowotworem jelita i dwunastnicy jest niezwykle trudna, a codzienne funkcjonowanie wiąże się z ogromnym cierpieniem. Obecnie waży zaledwie 52 kg i zmaga się z silnym bólem, który znacząco utrudnia mu życie.

Nie wiem, czy to jest ból w kwestii przerzutów na kości, czyli guzów. Czy to jest ból wczorajszej fizjoterapii. Mam tak spuchnięte nogi, że nie mogę wytrzymać po prostu, kwestia mięśni i kości. Schudłem do granic możliwości, ważę 52 kilo. Też ten organizm musi się nauczyć na nowo trzymać wszystko - wyznał Jakubiak.

Mimo trudności Jakubiak nie traci nadziei i stara się walczyć o każdy kolejny dzień. Jego determinacja i wsparcie bliskich dają mu siłę do mierzenia się z chorobą.

