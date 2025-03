Tomasz Jakubiak skorzystał z pięknej pogody i wybrał się na rodzinny wyjazd. Pod pretekstem grilla u przyjaciółki, postanowił zrobić jeszcze coś dobrego:

Pracować nie mogę, więc będę pomagać moim przyjaciołom - wyznał.

Tomasz Jakubiak pomaga przyjaciółce

Tomasz Jakubiak mierzy się z chorobą nowotworową. Na czas walki o swoje zdrowie, zmuszony był zrezygnować z całej aktywności zawodowej. Do końca miał nadzieję, że będzie na siłach, by pojawić się na nagraniach 2. sezonu "MasterChefa. Nastolatki", jednak i to musiał odłożyć na przyszłość. Za zdrowie Tomasza Jakubiaka trzyma kciuki niemalże cała Polska. Fani z niecierpliwością oczekują każdych nowych informacji od niego. Dziś uwielbiany kucharz podzielił się tym, jak spędził niedzielę. Skorzystał ze słońca i z uśmiechem poinformował fanów na Instagramie, że w raz z rodziną wybrał się w wyjątkowe miejsce.

Wpadłem dzisiaj do przyjaciółki na kiełbaskę z grilla, bo ładna pogoda, więc moje akumulatorki się inaczej ładują. (...) Kopara mi opadła, bo miejsce jest przepiękne, przecudne. Jest w środku lasu, jest przepiękny staw

Tomasz Jakubiak przy okazji postanowił nieco rozpromować biznes bliskiej mu osoby, przyznał, że sam nie może pracować, więc chociaż w taki sposób może pomóc najbliższym.

Jak widzicie, miejsce jest fantastyczne. Mam nadzieję, że pomożecie mi, chociaż podacie dalej na tej zasadzie. Nic mi w tej chorobie już nie pozostało, przynajmniej chwilowo. Pracować nie mogę, więc będę pomagać moim przyjaciołom, chociaż takie miejsca trochę pokazać

Na co choruje Tomasz Jakubiak?

​Tomasz Jakubiak, znany polski kucharz i juror programów kulinarnych, zmaga się z rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem, który zaatakował jego jelita, dwunastnicę oraz kości miednicy i kręgosłupa. Choroba doprowadziła do znacznej utraty wagi – Jakubiak schudł ponad 20 kilogramów. Obecnie kucharz poddawany jest intensywnemu leczeniu, w tym chemioterapii oraz odżywianiu pozajelitowemu.

Internauci wspierają Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak nie ukrywa wzruszenia ogromem wsparcia, jakie otrzymuje nie tylko od najbliższych ale również od internautów. W sieci pojawiają się setki komentarzy z życzeniami powrotu do zdrowia. Kiedy niedawno pochwalił się nagraniem z randki z ukochana żoną, odezwał się także Michel Moran:

Tomasz. Przyjacielu. Niesamowite!!!! Dawno nie słyszałem ten głos. Twój głos. Jest tak mi miło słychać, patrzysz że coraz lepiej wyglądasz!!! Tomku ty mój kozak. Jesteś wyjątkowy!! Love you bardzo

Wzruszające sceny zostały również zarejestrowane na planie "MasterChef. Nastolatki". Tomasz Jakubiak nie ukrywał, że płakał, gdy zobaczył jak wspierają go młodzi kucharze.

