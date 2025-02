Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Tomasza Jakubiaka, kucharza związanego z TVN, który zmaga się z chorobą nowotworową. Kucharz przebywał w Izraelu, gdzie poddał się kosztownej i wyczerpującej terapii. Wygląda jednak na to, że leczenie przyniosło efekty, bo po powrocie do Polski Jakubiak dzieli się swoją codziennością z fanami: udał się m.in. na spacer czy na walentynkową randkę do kina. Teraz do sieci trafiło kolejne zdjęcie, które wprawiło internautów w osłupienie. To mówi wszystko o jego stanie.

Reklama

Tomasz Jakubiak wybrał się na zakupy z żoną

W obliczu ciężkiej choroby, z jaką zmaga się obecnie Tomasza Jakubiak, nawet najzwyklejsze czynności mogą stanowić nie lada wyzwanie. Kucharz jednak stara się korzystać z życia na tyle, na ile to możliwe i powrócić do normalności choćby w minimalnym stopniu. M.in. z tego powodu Jakubiak zabrał żonę na randkę w Walentynki i dumnie pokazał kadry z kina, choć kilkugodzinny seans był dla niego ogromnym cierpieniem mimo zażycia leków przeciwbólowych. Na tym jednak nie koniec.

Teraz popularny kucharz podzielił się na Instagramie wyjątkowym momentem ze swojego życia. Na zdjęciu uchwycono jego pierwsze wspólne zakupy z żoną Anastazją w 2025 roku. Dla wielu fanów to niezwykle wzruszający widok, ponieważ fotografia ukazuje Tomasza w dobrej formie:

Pierwszy shopping w tym roku!! Nie do końca samodzielny bo Anastazja jak zawsze mnie ustawiła niczym lalkę a sama trzyma wózek - napisał Tomasz Jakubiak, zdradzając trudne kulisy powstania zdjęcia.

To właśnie żona Tomasza Jakubiaka, Anastazja, uchwyciła chwilę, która stała się symbolem siły i determinacji kucharza. Internauci natychmiast zareagowali na post, przesyłając ciepłe słowa i wyrazy wsparcia. Wielu z nich zauważyło, że kucharz wygląda na szczęśliwego i pełnego energii, co tylko potwierdza jego niezwykłą siłę ducha:

Jak dobrze widzieć Cię uśmiechniętego! Wyjdziesz z tego! Mówię Ci

Jak miło widzieć na twojej buzi uśmiech

Też widzę różnicę, jest lepiej

Zobacz także: Tomasz Jakubiak wrócił do Polski. Przekazał nowe informacje

Tomasz Jakubiak wspomina leczenie w Izraelu. Niebywałe, co musiał przejść

Tomasz Jakubiak na początku lutego w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedział o swojej walce z rzadkim nowotworem. Podczas leczenia w izraelskiej klinice doświadczał tak intensywnego bólu, że konieczne było przypinanie go pasami do łóżka. Jakubiak porównał ten ból do uczucia, jakby ktoś wiercił w jego kościach, co uniemożliwiało znalezienie komfortowej pozycji do odpoczynku:

Musieli mnie wręcz przypinać pasami do łóżka, bo ból przeszedł moje oczekiwania i w tej chorobie ten ból, to jest najgorsza rzecz, jaka może być, coś niebywałego. Guz kości, to takie coś jakby ktoś wam się wwiercał w udo, w ręce, w stopy. Szukasz tylko pozycji, żeby można było usiąść i odpocząć - mówił Jakubiak.

Jego żona, Anastazja, towarzyszyła mu przez cały czas, a personel medyczny zdecydował o dwutygodniowej przerwie w leczeniu, aby ustabilizować jego stan za pomocą odpowiednich leków.

Tomaszowi Jakubiakowi gratulujemy determinacji i życzymy dużo, dużo zdrowia!

Reklama

Zobacz także: Sylwia Peretti pokazała poruszające nagranie. "Tak bardzo tęsknię dzieciaku"