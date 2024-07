W związku Tomasza Barańskiego i Klaudii Halejcio nie działo się podobno najlepiej. Powód? Klaudia była mocno zazdrosna o swojego chłopaka i chciała go za bardzo kontrolować. Jak napisała niedawno gazeta "Fakt", tancerz miał już tego dosyć.

Ale to nie wszystko. Podobno kłótnie były też o to, że Klaudia dekoruje mieszkanie Tomka swoimi rzeczami.

Klaudia ponoć przynosiła do mieszkania Tomka swoje rzeczy, na przykład serwetki, by nadać mu mniej kawalerski charakter. Rozkładała to po kątach, a on się denerwował – czytamy w Fakcie.