W przypadku Klaudii Halejcio nie brakuje radosnych wieści. Nie inaczej było tym razem. Okazuje się, że uwielbiana gwiazda nie zwalnia tempa. Aktorka zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi - to właśnie tam miała coś ważnego do ogłoszenia swoim fanom. Jesteście ciekawi, co tym razem? Czytajcie dalej!

Klaudia Halejcio ma powody do dumy

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sporo się dzieje w życiu uwielbianej gwiazdy - a szczególnie w tym prywatnym. O jej codzienności sporo dowiadujemy się z mediów społecznościowych, gdzie aktorka jest bardzo aktywna. To właśnie tam często widzimy jej rodzinną sielankę u boku Nel i Oskara. Nic więc dziwnego, że internauci są ciekawi, jakie plany mają zakochani. Ostatnio podczas sesji pytań i odpowiedzi Klaudia Helejcio zdradziła, że przygotowania do ślubu idą pełną parą. Teraz przyszła pora na kolejne szczegóły!

Klaudia Halejcio VIPHOTO/East News

Fani gwiazdy są niezmiernie ciekawi wszystkich detali, dotyczących tego ważnego wydarzenia. Ostatnio zapytali więc o kreację aktorki. Wówczas Klaudia Halejcio zdradziła, że będzie mieć kilka sukni ślubnych. Teraz okazuje się, że ciekawość fanów sięga znacznie dalej - ci nieustannie chcieliby być na bieżąco z przygotowaniami do tego wyjątkowego dnia w życiu gwiazdy. Jak się okazuje, ta im to umożliwi - wszystko dzięki kanałowi na YouTube, który już lada moment zamierza otworzyć!

Klaudia Halejcio Instagram@klaudiahalejcio

Nagrasz przygotowania do ślubu?

Wówczas Klaudia Helejcio podzieliła się wieściami:

Tak. Mam w planach otworzyć kanał na YouTube, aby móc udostępnić Wam dłuższe treści, związane z przygotowaniami do ślubu. Wkrótce zacznę publikować pierwsze materiały, więc już niedługo możecie się spodziewać ciekawych zajawek. Cieszę się, że będę mogła podzielić się z Wami tym szczególnym okresem przygotowań i zapraszam do śledzenia nadchodzących aktualizacji napisała.

Co za nowina! Będziecie śledzić ślubne przygotowania gwiazdy?