W czwartkowy wieczór odbyła się premiera jesiennej ramówki Polsatu, na której pojawiło mnóstwo gwiazd. Prezentacja oferty programowej słonecznej stacji to jedna z najważniejszych imprez w show-biznesie. Nic więc dziwnego, że wszyscy chcieli wyglądać zjawiskowo.

Na ramówce pojawili się również Tomasz Barański i Klaudia Halejcio. Tancerz i aktorka od kilku miesięcy są parą, jednak na oficjalnych eventach nie pokazują się publicznie, tak jak wczoraj, kiedy to do zdjęć pozowali oddzielnie. Jednak byliśmy świadkami sytuacji, kiedy to Barański, chcąc opuścić już ramówkę, pocałował Klaudię przy wielu innych gwiazdach! Widać, że pomiędzy nimi jest chemia!

Czekamy jednak na wspólne zdjęcia!

