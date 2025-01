Edyta Herbuś odeszła z tańca na rzecz aktorstwa i show-biznesu. Okazuje się, że dostała zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami", jednak go nie przyjęła. Teraz postanowiła wyjawić całą prawdę i wspomniała również o Tomaszu Barańskim oraz Agnieszce Kaczorowskiej.

Reklama

Edyta Herbuś wprost o zmianach w "Tańcu z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" co edycję zaskakuje widzów licznymi zmianami. Dwa sezony temu program przeszedł totalną metamorfozę, począwszy od studia i kończąc na jurorach. Teraz produkcja show jest na etapie kompletowania uczestników- tancerzy i gwiazd do 16. edycji tanecznego formatu. Na ten moment wiadome jest, że w roli tancerek zobaczymy Lenkę Klimentową oraz Agnieszkę Kaczorowską, a w kuluarach mówi się również, że na parkiecie pojawi się Daria Syta. Co więcej, wielkim zaskoczeniem może okazać się fakt, że swoich sił tanecznych spróbuje Maciej Kurzajewski. Prócz niego widzowie zobaczą również Blankę czy Marię Jeleniewską.

Niedawno media obiegła wiadomość, że z rolą choreografa musiał pożegnać się Tomasz Barański, który przez ostatnie dwie edycje tworzył układy taneczne dla uczestników "Tańca z Gwiazdami". Na jego miejsce powraca Maciej Zakliczyński, który od lat jest związany z "TzG", a w ostatnim czasie pracował przy programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co na temat takich zmian sądzi, była ukochana Tomasza Barańskiego Edyta Herbuś? W rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła prawdę.

W tej edycji Tomka Barańskiego nie będzie. Jesteśmy z Tomkiem w bliskim kontakcie. Wiem, co się dzieje u niego w życiu. Bardzo się cieszę, że tak intensywnie pracuje nad sobą, żeby wrócić do równowagi i wspieram go. Myślę, że potrzebuje jeszcze trochę czasu i przestrzeni - mówiła Edyta.

Dodatkowo tancerka skomentowała powrót Agnieszki Kaczorowskiej na parkiet taneczny. Okazuje się, że mocno jej kibicuje i cieszy się, że koleżanka po fachu podjęła taką decyzję. Edyta Herbuś wyjawiła, że w ubiegłej edycji otrzymała zaproszenie do programu, jednak uznała, że to nie jest jej świat:

rzy poprzedniej edycji były intensywne rozmowy na ten temat, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że jednak nie i że dla mnie jest to zamknięty etap

Edyta Herbuś rozpoczyna pracę w Polsacie?

Podczas rozmowy z Jastrząb Post Edyta Herbuś wyjawiła również, że otrzymała pewną propozycję od stacji Polsat i właśnie jest w trakcie rozmów w tym zakresie.

Teraz prowadzą z Polsatem rozmowy na trochę inny temat i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mogę tego zdradzić, ale jest to poważna propozycja, więc chwilę muszę z nią pobyć, zanim się zdecyduje - wyjawiła tajemniczo Edyta Herbuś.

Fani już zapewne nie mogą się doczekać, aż projekt Edyty Herbuś ujrzy światło dzienne. Mamy nadzieję, że już niebawem dowiemy się, jaką propozycję otrzymała od Polsatu! Jak myślicie? Co to będzie?

Reklama

Zobacz także: Nagły komunikat „Tańca z gwiazdami”. Zwrócili się do widzów