Tomasz Jakubiak zdobył popularność przede wszystkim za sprawą roli jurora w "MasterChefie". Niezwykle ciepła osobowość pozwoliła mu zjednać wokół siebie armię fanów, którzy dziś wspierają go w walce z chorobą. Obojętni na jego los nie pozostają również koledzy i koleżanki z branży. Michel Moran zdradził ostatnio, jak aktualnie naprawdę czuje się Jakubiak. Dorota Szelągowska również dorzuciła kilka słów od siebie.

Michel Moran i Tomasz Jakubiak od lat działają w świecie gastronomii i telewizji kulinarnej, w tym przede wszystkim w "MasterChefie". Ich relacja wykracza jednak poza zawodowe ramy – panowie prywatnie się przyjaźnią i regularnie kontaktują. Jakubiak, który obecnie walczy z nowotworem, nie pozostaje osamotniony. Moran wielokrotnie podkreślał, że ceni ich znajomość i chce wspierać kolegę w trudnym czasie. Mimo to w ich rozmowach nie pojawia się temat choroby. W wywiadzie dla "Vivy!" wyznał, że obecnie obserwuje ogromną poprawę w samopoczuciu kucharza. Choć wciąż nie jest idealnie, widzi szansę na szczęśliwy finał.