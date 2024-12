Tomasz Barański został odsunięty od zarządzania grupą taneczną NEXT w wyniku oskarżeń o niewłaściwe zachowanie wobec współpracowników. Nowym kierownikiem zespołu została Kinga Biegańska, a decyzję ogłoszono oficjalnie. Zespół, świętujący w tym roku 10-lecie, zmaga się z kryzysem i odejściami członków, co wpłynęło na jego stabilność.

Przez ostatnie dni o Tomaszu Barańskim zrobiło się zdecydowanie głośniej niż do tej pory. Znany choreograf został odsunięty od kierowania grupą taneczną "NEXT", którą prowadził od jej powstania. Decyzja wynika z oskarżeń o niewłaściwe zachowanie, w tym mobbing i tworzenie toksycznej atmosfery wśród współpracowników. Zespół, obchodzący w tym roku 10-lecie, zmaga się z kryzysem, co przyczyniło się do wprowadzenia zmian w jego strukturze. Nowym liderem grupy została Kinga Biegańska. Grupa wydała oświadczenie. Na oficjalnym profilu na Instagramie grupy tanecznej "NEXT" napisano:

Z dniem dzisiejszym zarządzanie grupą taneczną NEXT przechodzi w pełni w ręce managera, Kingi Biegańskiej.

W oświadczeniu podany został również mail do Kingi Biegańskiej, która od teraz ma odpowiadać za zlecenia i działania artystyczne. Oznacza to, że Tomasz Barański został odsunięty od wszelkich zobowiązań w swojej firmie.

Kilka słów o Tomaszu Barańskim

Tomasz Barański to polski tancerz, choreograf i osobowość telewizyjna. Jest przede wszystkim znany z udziału w programach tanecznych, takich jak "Taniec z Gwiazdami" oraz "You Can Dance – Po prostu tańcz!". Urodził się 16 grudnia 1980 roku w Kielcach. Barański specjalizuje się w tańcu towarzyskim, ale jest wszechstronnym tancerzem. Występował w wielu edycjach polskiego "Tańca z Gwiazdami", gdzie jako partner taneczny prowadził gwiazdy do finałów. Jest współzałożycielem grupy tanecznej "Next", która osiągnęła wiele sukcesów na scenie tanecznej. Tomasz Barański jest także znany z bycia nauczycielem tańca i mentorem dla młodych tancerzy.

Ostatnio Barański jest w centrum afery, o której świadczy dzisiejsza decyzja dotycząca grupy "NEXT". Parę tygodni temu byli pracownicy Barańskiego, oskarżyli go m.in. o mobbing. Informowali o toksycznej atmosferze w pracy i niewłaściwym zachowaniu. Decyzję o opuszczeniu zespołu Barańskiego podjęła również Oliwia Bolimowska współpracującą z grupą "NEXT" i szkołą tańca "Barański Art Space".

Chciałabym poinformować, że zakończyłam współpracę z grupą taneczną NEXT oraz ze szkołą tańca Barański Art Space. W pewnym artykule pojawiło się oświadczenie świadczące o poczuciu winy za swoje czyny — ta sama osoba po paru dniach próbuje oczerniać moją i nie tylko moją osobę, kierując swoje żale do kursantów szkoły. - napisala tancerka.

