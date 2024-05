Do tej pory Polsat konsekwentnie milczał w sprawie afery z Dagmarą Kaźmierską i jej kryminalną przyszłością w roli głównej. Odkąd uczestniczka zrezygnowała z dalszego udziału w "Tańcu z gwiazdami", stacja nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Aż do wczoraj widzowie zastanawiali się, czy Kaźmierska i Hakiel pojawią się w finałowym odcinku "Tańca z gwiazdami". Teraz jasne stało się, że zabrakło ich na parkiecie. Jak z tego wytłumaczył się Edward Miszczak?

Mimo że jeszcze kilka tygodni temu widzowie Polsatu kibicowali Dagmarze Kaźmierskiej i Marcin Hakielowi na parkiecie "Tańca z gwiazdami", po rezygnacji uczestniczki z dalszego udziału w show (oficjalnie z powodów zdrowotnych), na jaw zaczęły wychodzić fakty z jej kryminalnej przeszłości. Widzowie natomiast wyrażali oburzenie dla Polsat i wprost zwracali się do stacji z zapytaniem, dlaczego osoba, która miała bić czy gwałcić swoje podwładne, wystąpiła w rozrywkowym programie?

Przy okazji finału "Tańca z gwiazdami" dziennikarka "Plejady" zapytała Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu, o powód nieobecności Kaźmierskiej i Hakiela w odcinku wieńczącym czternastą edycję show. Nawiązała przy tym w oczywisty sposób do kryminalnej przeszłości celebrytki. Jak wybrnął Miszczak?

Jak przyznał Edward Miszczak, osobiście nie oddawał głosów na Dagmarę Kaźmierską - jak tłumaczy, nie miał wpływu na to, kto przechodził do kolejnych odcinków show:

My ją tylko zaprosiliśmy do tańca. Wiele osób odpadło, bo nie dało rady. Ja nie głosowałem za nią, miała swoją widownię. (...) Na to, kto zostawał, to nie miałem wpływu

- dodał dyrektor programowy Polsatu w tej samej rozmowie.