Powódź dotyka coraz więcej miejscowości na południu Polski. Prawdziwy dramat rozgrywa się między innymi w Kłodzku, skąd pochodzi Dagmara Kaźmierska. Celebrytka przerwała milczenie i poinformowała, że niestety jej najbliżsi zmagają się ze skutkami katastrofy klimatycznej. Z tego też względu zdecydowała się przerwać swój pobyt w Egipcie i chce natychmiast wrócić do Polski. Powódź zagraża między innymi jej bratu i mamie.

Dagmara Kaźmierska wraca do Polski. Powódź zagraża jej najbliższym

Dagmara Kaźmierska po tym, jak na jaw wyszły szczegóły na temat jej kryminalnej przeszłości, zniknęła z mediów i wyjechała do Egiptu. Od czasu do czasu jedynie odzywa się do fanów za pośrednictwem Instagrama, by przekazać nowe informacje ze swojego życia. Tym razem nagrała InstaStories, w którym poinformowała, że pilnie przerywa swój pobyt w Egipcie. Ma to związek z powodzią, z którą aktualnie zmaga się m.in. jej rodzinna miejscowość, Kłodzko.

Ja jestem w Egipcie, więc u mnie jest dobrze, ale kupiłam szybko bilet i wracam dzisiaj w nocy do domu. U mnie jest dobrze, ale moja rodzina i przyjaciele... Mój brat w Ołdrzychowicach całkowicie zalany. Nie wiadomo co, bo dom jest przy rzece - zaczęła Dagmara Kaźmierska

W dramatycznej sytuacji znalazł się nie tylko brat celebrytki, ale także jej mama.

Moja mama też... Dom, sklep przy rzece. Moją mamę na tamtej powodzi porwało. Gdyby nie mój kuzyn, to nie chcę nawet mówić, co by było, dlatego wracam. - dodała

Na koniec Dagmara Kaźmierska poprosiła swoich fanów o modlitwę za wszystkich ludzi, których dotknęła powódź.

Módlcie się wszyscy za wszystkich ludzi, których podtopiło, bo to na żywioł nie ma rady. Tak mi szkoda tych ludzi, że masakra. - zakończyła celebrytka

Skalę zniszczeń w wyniku powodzi pokazał na swoim Instagramie syn Dagmary Kaźmierskiej, Conan. Na zamieszczonym wideo syn byłej "Królowej życia" przekazał ważne informacje na temat sytuacji w Kłodzku, a także w imieniu całej rodziny, zaoferował pomoc.

Jak widać, mamy powtórkę z 1997 w Kłodzku. Załączam, jaka apteka ma dyżur. Jeżeli chodzi o szpital w Kłodzku droga jest aktualnie dostępna (...). W wielu miejscach nie ma prądu. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z dostawą wody, niemniej proszę pamiętać, żeby nie pić wody z kranu. Drodzy znajomi i nieznajomi, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, jestem w Kłodzku. Macie u nas wsparcie - zadeklarował w imieniu całej rodziny Conan Kaźmierski.

