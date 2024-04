To nie jest najlepszy czas dla Dagmary Kaźmierskiej. Właśnie wyszły na jaw szczegóły jej przestępczej działalności, za którą odsiedziała karę w więzieniu. Zeznania ofiary "Królowej życia" są przerażająco smutne. W tle narkotyki, przemoc, a nawet... gwałt jako kara. Dagmara Kaźmierska nie ma zamiaru komentować szokującego artykułu na swój temat, który pojawił się w sieci. Conan Kaźmierski postanowił wesprzeć matkę i opublikował wymowne nagranie.

Reklama

Conan Kaźmierski wspiera Dagmarę Kaźmierską

W sieci pojawił się szokujący artykuł na temat przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Zeznania ofiary "Królowej życia", która pracowała dla niej w domu publicznym prawie dwie dekady temu, wbijają w fotel. Maria A. (personalia zmienione) chciała zarobić pieniądze, by zapewnić swojemu dziecku dobre życie. Bardzo szybko została wciągnięta do pracy jako prostytutka pracująca dla Dagmary Kaźmierskiej. Opisała swoje szokujące przeżycia i traumatyczne próby ucieczki. Dagmara Kaźmierska miała znęcać się nad ofiarą psychicznie a także fizycznie. Goniec.pl przytaczał zeznania ofiary z tamtego okresu: "Krzyczała, szarpała za włosy, biła z otwartej ręki, po brzuchu, ale tak, by nie zostawić śladów na twarzy. Jak skończyła, to syknęła, że jak odejdę, to i tak mnie znajdzie i wtedy pokaże mi, że nie jest tak słodziutka i milutka, na jaką wygląda", "Krzyczała na mnie i biła mnie rękami po całym ciele. Mówiła, że ku*wa to nie człowiek, że pozabija nas wszystkich, że nikt nam nie pomoże". Maria A. uzależniła się od narkotyków a także była zmuszana do opalania w solarium, cierpiąc na nowotwór, by "wyglądać ładniej". Za jedną z ucieczek z agencji została ukarana gwałtem. Goniec.pl podkreśla, że w czasie procesu biegła i sąd uznały zeznania ofiary Dagmary Kaźmierskiej jako wiarygodne.

Conan Kaźmierski postanowił wymownie wesprzeć matkę w mediach, po tym, jak światło dzienne ujrzały zeznania ofiary Dagmary Kaźmierskiej. Syn "Królowej życia" opublikował zdjęcie z matką a w tle załączył wymowny fragment piosenki "Karramba - Dla Syna", gdzie słyszymy:

Wszystko to co robię, każdy twój wróg będzie zawsze moim wrogiem, możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, bo Cię kocham

Instagram @conanbestia

Dagmara Kaźmierska o zeznaniach ofiary nie zamierzała się wypowiadać. W rozmowie z Pudelkiem wymownie podsumowała:

Nie zapoznałam, bo nie miałam czasu.

Do tej pory Dagmara Kaźmierska niezbyt wylewnie opowiadała o tym, co działo się prawie dwie dekady temu, kiedy trafiła do więzienia. Jak informuje "Fakt.pl",

Zobacz także

Dagmara Kaźmierska została oskarżona o dokonanie aż 17 przestępstw! Ostatecznie wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 22 maja 2012 r. uwolniono ją od zarzutu handlu ludźmi i prowadzenia grupy przestępczej, ale skazano za sześć przestępstw. Jak czytamy w aktach, chodziło m.in. o czerpanie korzyści materialnych z prostytucji, grożenie pozbawieniem życia, kierowaniem wykonaniem czynu zabronionego tj. przestępstwa zgwałcenia X. X. (dane są tu zanonimizowane — przyp. red.) w ten sposób, że zleciła innej, nieustalonej osobie doprowadzenie jej przemocą do obcowania płciowego, a także udział w pobiciu.

Ostatecznie Dagmara Kaźmierska wyszła z więzienia warunkowo po 21 miesiącach odsiadki, zaliczając na poczet tej kary okres tymczasowego aresztu.

Reklama

Zobacz także: "Wszyscy się go bali, milkły nawet szepty". Kim jest pierwszy mąż Dagmary Kaźmierskiej?

Dagmara Kaźmierska z synem AKPA/Podlewski