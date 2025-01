To, co zostało w pamięci po 14. edycji „Tańca z gwiazdami” to rezygnacja Dagmary Kaźmierskiej z dalszego udziału w programie. Choć celebrytka i jej partner Marcin Hakiel otrzymywali bardzo niskie noty od jury, para przechodziła dalej, ponieważ zgarniała największą liczbę głosów od widzów. Ostatecznie znana z „Królowych życia” gwiazda nie ukończyła występu – jak podała – z powodów zdrowotnych. Jej udział wywołał duże kontrowersje ze względu na kryminalną przeszłość Kaźmierskiej. Celebrytka została skazana prawomocnym wyrokiem za „działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji”. Dlatego też wcześniej spłynęło mnóstwo skarg na program TTV „Królowe życia”, który ostatecznie został zdjęty z anteny. Zdaniem wielu osób promowanie takiej osoby w mediach jest niedopuszczalne. Pytania o udział Kaźmierskiej w „Tańcu z gwiazdami” Edward Miszczak zbywał krótko. Produkcja zaczęła udawać, jakby jej w tanecznym show w ogóle nie było. Celebrytka ostatnio zapowiedziała konfrontację z krytykami.

Dagmara Kaźmierska wydała oświadczenie. Apeluje w sprawie WOŚP

Choć trudno w to uwierzyć, trzeba było mnóstwa skarg, materiałów nagłaśnianych m.in. przez warszawskiego aktywistę Jana Śpiewaka oraz dziennikarzy śledczych, którzy ujawnili akta sądowe, by producenci i dyrektorzy programowi zrozumieli, że Dagmara Kaźmierska nie jest mile widziana w telewizji. Po aferze z 14. edycją „Tańca z gwiazdami” wygląda na to, że będzie miała długą przerwę.

Niedawno Dagmara Kaźmierska zapowiedziała rozliczenie się z aferą medialną. Celebrytka stwierdziła, że ma dość krytyki i wypominania jej kryminalnej przeszłości, a także zarzucania jej „patologii”. Swoje oświadczenie zapowiedziała na niedzielę, 26 stycznia. Najpierw jednak opublikowała apel ws. 33. Finału WOŚP.

Wiem, że czekacie na moje oświadczenie, ale jeszcze chwilka cierpliwości! Teraz jest czas na coś znacznie ważniejszego – 33. Finał WOŚP. Jerzy Owsiak i jego fundacja zbierają pieniądze na nowoczesne urządzenia medyczne, które pomogą w leczeniu dzieciaczków – napisała na Instagramie.

Są sprawy ważne i ważniejsze. A teraz najważniejsze jest to, żebyśmy otworzyli nasze serca, zjednoczyli się i wsparli ten piękny cel. Każda złotówka ma znaczenie – razem możemy zmieniać życie na lepsze – dodała.

Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Według ustaleń „Faktu” Dagmara Kaźmierska została oskarżona o 17 przestępstw. W 2012 roku celebrytkę skazano na cztery lata więzienia. Choć zwolniono ją z zarzutu handlu ludźmi i prowadzenia grupy przestępczej, skazano ją za sześć przestępstw. Wśród nich było czerpanie korzyści materialnych z prostytucji, grożenie pozbawieniem życia, kierowaniem wykonania czynu zabronionego tj. przestępstwa zgwałcenia.

Ze śledztwa wynika, że w 2005 roku Kaźmierska zaczęła prowadzić agencję towarzyską Heidi w Szalejowie. Redakcja serwisu Goniec ujawniła dokumenty sądowe w tej spawie, w tym zeznania jednej z ofiar. Trudno się dziwić, że dzisiaj Kaźmierskiej nie ma już w telewizji i nie zanosi się na jej powrót. Dziwi natomiast to, że tak długo w niej pracowała.

