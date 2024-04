Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że Dagmara Kaźmierska to gwiazda obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami"! "Królowa życia", choć niedoceniana przez jury, ma ogromne wsparcie rzeszy swoich fanów. Tym razem przed Dagmarą i jej tanecznym partnerem, Marcinem Hakielem, stanęło prawdziwe wyzwanie: para musi zaprezentować aż dwa tańce. Jak jej wyszło?

Choć Dagmara Kaźmierska w "Tańcu z Gwiazdami" nie uzyskuje aprobaty jurorów, ma za sobą szerokie grono fanów, którzy wprost uwielbiają jej występy i głosują, by to właśnie "Królowa życia" niezmiennie pojawiała się w kolejnych odcinkach show. Trzeba przyznać, że są w tym niezwykle skuteczni! Mimo głosów, że Kaźmierska powinna zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami", gwiazda razem z tanecznym partnerem nie ustaje w treningach!

W siódmym odcinku tanecznego show Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zaprezentowali najpierw quickstepa. Trzeba przyznać, że "Królowa życia" doskonale wie, jak zrobić prawdziwe show! Widownia była zachwycona. Czy jurorzy mieli podobne zdanie?

Iwona Pavlović nie była łaskawa dla Kaźmierskiej:

Dagmarko, to na pewno był quick, ale to nie step. Dla mnie to się zaczyna robić męczące. Powiem dlaczego - każdy taniec jest identyczny: jadę po bandzie, nic nie umiem, ale super. Ja to doceniam, ale 90 procent oceny u mnie to technika, a 10 procent charyzma. To masz

mówiła Iwona