Wygląda na to, że to koniec przyjaźni Dagmary Kaźmierskiej i Jacka Wójcika. Przyjaciel nie tylko się od nie odsunął, ale również pojednał z jej byłą przyjaciółką, z którą snuje wielkie plany. Internauci nie kryją swojego zaskoczenia — jedni życzą im wszystkiego, co najlepsze, a drudzy nie szczędzą gorzkich słów. A co na to Dagmara?

Jacek i Edzia się pojednali i planują wspólny wyjazd

Dagmara Kaźmierska to gwiazda reality-show "Królowe życia", w którym pojawiła się u boku swoich przyjaciół Jacka i Edzi. Obie kobiety często kłóciły się na antenie, ale nic nie zapowiadało się na to, że ich relacja zakończy się na zawsze. Tak się jednak stało, a 49-latka postanowiła iść dalej i skupić się na swojej karierze. Cały czas był przy niej ukochany syn i przyjaciel Jacek, na których mogła liczyć również w "Tańcu z gwiazdami". Panowie szukali nawet dla niej idealnego partnera w programie "Dagmara szuka męża", a relacja gwiazdy z Edzią stała się przeszłością.

Urwała się ta znajomość, dla mnie już bezpowrotnie, bo jeżeli ktoś mi takie coś robi, to czyli nie kocha mnie ten ktoś tak jak ja tego kogoś. Więc nie są mi potrzebni tacy ludzie — wyznała Dagmara jakiś czas temu podczas ''Domówki u Dowborów''.

Gdy Dagmara Kaźmierska pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami" wywołała niemałą sensację. Choć jej umiejętności taneczne pozostawiały wiele do życzenia i otrzymywała najniższe noty, to i tak widzowie chętnie wysyłali na nią sms'y. Na widowni wspierał ją syn Conan i przyjaciel Jacek. Natomiast była przyjaciółka Edzia ostro komentowała jej poczynania na parkiecie. Edzia z "Królowych życia" podsumowała taniec Dagmary Kaźmierskiej i wcale nie kibicowała byłej przyjaciółce.

Ostatnio podczas live'a celebrytka przyznała, że nie utrzymuje kontaktu z przyjacielem Jackiem. Teraz z kolei okazuje się, że Jacek Wójcik ponownie przyjaźni się z Edzią, z którą nagrywa wspólne filmiki, a nawet planują wspólny wyjazd do Włoch.

Spotkałem Edzie i sobie chodzimy (...) — powiedział Jacek Wójcik.

Ale Jacek, bo on dzisiaj przyjechał, bo my lecimy jutro. No, żebyś się nie spóźnił, bo z Katowic lecimy do Włoch, na wczasy — wyjaśniła Edzia.

Pod wpisem Jacka i Edzi pojawiło się mnóstwo komentarzy — jedni życzyli im wszystkiego, co najlepsze, a drudzy nie szczędzili gorzkich słów w szczególności byłej przyjaciółce Dagmary.

dziwię się Jackowi, że się z nią zadaje

Matko, to babsko jest wredne i podłe. Uciekaj od niej

Wspaniałego urlopu życzę! Pozdrawiam

Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Miłego wypoczynku! — piszą internauci.

A wy co sądzicie o przyjaźni Jacka i Edzi?

