Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że dobrze bawi się w "Tańcu z Gwiazdami". Przez problemy z nogami nie będzie najlepszą uczestniczką programu ale mocno nadrabia sympatią, jaką obdarzają ją fani. To jej występy są najmocniej komentowane w sieci, a każdorazowo "Królowa życia" może poczytać sporo wyrazów wsparcia. Jednak fakt, że w 6. odcinku odpadł Alex Mackiewicz nie spodobał się widzom. W sieci na Dagmarę Kaźmierską wylał się hejt, chociaż podczas ogłaszania wyników również wydawała się być nimi zdziwiona. Teraz produkcja "Tańca z Gwiazdami" zabrała głos i wyjaśnia, dlaczego Dagmara Kaźmierska jeszcze nie odpadła z show.

Dagmara Kaźmierska ma dość komentarzy w sprawie "Tańca z Gwiazdami". "Cierpię za to, że odpadają inni"- mówiła w rozmowie z Party.pl po 6. odcinku programu. Właśnie wtedy wylał się na nią hejt. Wielu widzom nie podoba się fakt, że "Królowa życia" prześlizguje się z odcinka na odcinek, odbiegając umiejętnościami od reszty. Po tym, jak Aleks Mackiewicz musiał pożegnać się z programem, pojawiały się głosy, że to Kaźmierska powinna zrezygnować. Swoje niezadowolenia w komentarzach wyraził nawet Maciej Musiał, chociaż Roksana Węgiel w wywiadzie z mediami okazała wsparcie starszej koleżance z "Tańca z Gwiazdami".

Tuż przed 7. odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" głos postanowiła zabrać produkcja. Dlaczego Dagmara Kaźmierska nie odpadła z programu?

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" odniosła się do komentarzy po 6. odcinku, w którym pozostały już pary wysoko oceniane przez jurorów i Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, którym do tej pory nie udało się zdobyć więcej niż 23 punkty: