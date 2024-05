Afera wokół Dagmary Kaźmierskiej wciąż trwa. Internauci śledzą i głośno komentują każdy jej ruch, ale wciąż nie doczekali się obszernego oświadczenia w sprawie przeszłości Kaźmierskiej, które obiecywała już kilka tygodni temu. Wiemy już, że była "Królowa życia" wróciła niedawno z Egiptu do Polski.

Conan Kaźmierski pokazał niepokojące zdjęcie mamy

Ostatnie tygodnie były dla Dagmary Kaźmierskiej zmierzeniem się z nową rzeczywistością. Po głośnej aferze związanej z jej przeszłością kobieta natychmiast wyleciała do swojego drugiego domu- do Egiptu, a teraz niepostrzeżenie wróciła do kraju. Ostatnio widzowie mogli zobaczyć, jak Dagmara Kaźmierska bawi się podczas uroczystości rodzinnej.

Dagmara Kaźmierska kilka tygodni temu obiecała fanom, że wyda oświadczenie i tym samym uciszy "plotki" na swój temat. Tak się, póki co nie stało i wydaje się, że kobieta nie przejmuje się zupełnie doniesieniom na temat jej przeszłości. Dla byłej "Królowej życia" najważniejszy jest jej syn, który teraz opublikował nowe zdjęcie swojej mamy.

Jedyną osobą, która może robić to, co ja, jestem ja. MOJA MADRE - czytamy na zdjęciu dodanym przez Conana.

Przypominamy, że Dagmara Kaźmierska znalazła się w ogniu krytyki, ponieważ jeden z portali opublikował artykuł na temat jej odrażającej przeszłości. Od tamtej pory dotychczasowi fani, a także stacja Polsat odcięli się od celebrytki, która nie dostała nawet zaproszenia na odcinek finałowy "Tańca z Gwiazdami". Wydawać by się mogło, że Kaźmierska nie przejmuje się tym, ale w ostatnim czasie media obiegła informacja, że Dagmara Kaźmierska zastanawia się, jak może załagodzić swój obecny wizerunek.

Na poważnie zastanawia się, co dobrego może uczynić, by choć trochę odkupić swoje winy. Polubiła swoje medialne życie i swoich fanów - mówi informator portalu ShowNews.

Myślicie, że Dagmarze Kaźmierskiej uda się odratować swój wizerunek?

