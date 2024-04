Media ujawniły powód odejścia Dagmary Kaźmierskiej z "Tańca z Gwiazdami". To jednak nie ze względu na problemy zdrowotne celebrytka zrezygnowała z dalszego udziału tanecznym show? Ustalenia "Super Expressu" zaskakują! Dagmara Kaźmierska nie miała wyjścia i musiała to zrobić? Sprawdźcie, co ustaliły media!

Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami" bo wiedziała, że wybuchnie afera z jej udziałem?

Emocje wokół Dagmary Kaźmierskiej i "Tańca z Gwiazdami" nie opadają. Celebrytka była jedną z gwiazd występujących w czternastej edycji tanecznego show. I chociaż jurorzy ostro ją oceniali to fani robili wszystko, żeby przechodziła do kolejnych odcinków. Wydawało się, że z takim poparciem celebrytka ma szansę nawet na finał, jednak 18 kwietnia Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "Tańca z Gwiazdami". Dagmara poinformowała, że odchodzi z programu przez problemy ze zdrowiem.

Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć — nie dało rady. Mam problem nawet z oddychaniem. Całą noc nie spałam dzisiaj tłumaczyła Dagmara Kaźmierska.

Teraz "Super Express" ujawnił, że Dagmara Kaźmierska mogła zrezygnować z show wcale nie przez problemy ze zdrowiem! Okazuje się, że mogła mieć zupełnie inny powód. To nie była decyzja celebrytki?

Jak informuje "Super Express" za kulisami plotkuje się o dwóch możliwych powodach odejścia "Dagmary Kaźmierskiej z "Tańca z Gwiazdami". Według doniesień dziennika Dagmara wiedziała wcześniej, że portal Goniec.pl opublikuje szokujące artykuły na jej temat i wolała odejść z show zanim sprawa wypłynie i Polsat pierwszy wyrzuci ją z programu. "Super Express" informuje również o drugiej możliwej opcji.

Inna plotka, do której dotarł ''Super Express'' i która krąży w środowisku, mówi o tym, że to ktoś z Polsatu dowiedział się o przygotowywanym reportażu i ''dogadał się'' z Kaźmierską, że odejdzie, nim publikacja się ukaże, by nie zaszkodzić dodatkowo stacji. czytamy w dzienniku.

Przypominamy, że szczegóły kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej wyszły na jaw już kilka dni po tym, jak ogłosiła odejście z "Tańca z Gwiazdami". Teraz Polsat zakazał zadawania pytań o Dagmarę Kaźmierską, a stacja stanowczo odcięła się od celebrytki i przestała emitować program z jej udziałem.

