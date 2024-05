Wciąż nie opadły emocje po aferze z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej. Wiele osób nadal wyraża swoją złość w mediach społecznościowych, a niektórzy bezpośrednio zwracają się do samej zainteresowanej. Po jednej wiadomości nastolatki była gwiazda TTV nie wytrzymała! Przesadziła?

Dagmara Kaźmierska rozprawiła się z uczennicą!

Gdy kilka tygodni temu ujawniono mroczne szczegóły z kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, wybuchł ogromny skandal. Chociaż co prawda nie było tajemnicą, że ta była w więzieniu i za co tam trafiła, upublicznienie zeznań jej ofiar rozzłościło opinię publiczną i sprawiło, że największe stacje telewizyjne zaczęły się od niej odwracać.

Ona sama, mimo nacisku ze strony internautów, póki co konkretnie nie odniosła się do sprawy. Ostatnio jedynie Kaźmierska przerwała milczenie i zapowiedziała, że niedługo wyda oświadczenie. Na ten moment stara się jednak, jak gdyby nigdy nic, wracać do wcześniejszej aktywności w mediach społecznościowych. W jednej z najnowszych relacji udostępniła również zbiórkę na leczenie 4-latka, chorego na nowotwór.

Po chwili Kaźmierska dostała prywatną wiadomość od nastolatki, która w ostry sposób poddała wątpliwości, czy ta rzeczywiście szczerze chce pomóc. Użyła do tego jednak wulgaryzmów, które z całą pewnością nie powinny paść.

Szkoda, że ty na chorych na raka się wyrzygałaś, sz**to, a teraz niby pomagasz

Być może dziewczyna nawiązała w ten sposób do chorej na nowotwór kobiety, która w przeszłości pracowała w agencji towarzyskiej Kaźmierskiej, a którą ta miała okrutnie potraktować. Była gwiazda TTV nie pozostała jednak dłużna i natychmiast udostępniła profil nastolatki na forum, wyszczególniając najważniejsze informacje na jej temat, jak chociażby szkoła, do której uczęszcza!

Co na to rodzice i nauczyciele? - dopytywała.

Kaźmierska przyznała też, że odkąd pojawiła się w mediach, dostaje wiele podobnych wiadomości, na co wyraźnie nie daje przyzwolenia. Choć słowa nastolatki z całą pewnością były niestosowne, ujawnienie przez Dagmarę wrażliwych informacji na temat dziewczyny, również mogłoby przynieść fatalne skutki!

Odkąd jestem w mediach społecznościowych, udostępniam wszelkie prośby o pomoc. Teraz jestem za to wyzywana od najgorszych. Zastanówcie się, co do mnie piszecie - grzmiała.

Myślicie, że Dagmara Kaźmierska przesadziła?

