Nie milkną doniesienia o zbliżającym się rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Para miała rozejść się już jakiś czas temu, jednak zarówno JLO jak i Ben wymownie milczą w tym temacie. Czujni fani doszukali się kolejnego "dowodu" w tej sprawie.

Jennifer Lopez pokazała się bez obrączki

Jennifer Lopez i Ben Affleck to jedna z najpopularniejszych par na całym świecie, dlatego nikogo nie dziwi fakt, że fani bardzo martwią się o swoich ulubieńców. Zagraniczne media donoszą, że rozwód Jennifer Lopez i Bena Afflecka to już kwestia dni. Aktor miał wyprowadzić się ze wspólnego domu i zabrać resztę swoich rzeczy. Mówi się, że między partnerami nie ma już szans na naprawę relacji, a Ben już tylko czeka na zakończenie małżeństwa. Najnowsze nagranie Jennifer Lopez tylko podsyciło plotki o rozwodzie, a czujni fani od razu wypatrzyli pewien szczegół.

Jennifer Lopez postanowiła zaprezentować na Instagramie swoje autorskie kosmetyki. Na nagraniu artystka pokazała się w letniej stylizacji: krótkich spodenkach i topie, uwagę jednak od razu przyciągnęło coś innego. Zaniepokojeni fani dopatrzyli się, że JLO brakuje pierścionka z zielonym diamentem, który dał jej mąż w 2022 roku.

Jennifer Lopez i Ben Affleck mają na koncie już jedno rozstanie. Gwiazdorska para zaczęła się spotykać w 2002 roku i od razu stali się jednym z najbardziej lubianych hollywoodzkich duetów. Jednak ich związek wówczas przetrwał jedynie dwa lata, dlatego kiedy Jennifer i Ben powrócili do siebie po ponad dwóch dekadach, fani nie mogli w to uwierzyć i bardzo cieszyli się ich szczęściem. Latem 2022 roku Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub i wydawać by się mogło, że ta historia zakończy się "happy endem".

Myślicie, że faktycznie nie ma już szans na naprawę tego małżeństwa?

