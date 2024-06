Za Jennifer Lopez trudne miesiące i wszystko wskazuje na to, że nadchodzący czas również nie będzie dla niej łaskawy. Trasa koncertowa wokalistki – mówiąc krótko – nie wypaliła. Dokument „Nieopowiedziana historia wielkiej miłości” o gwieździe stał się pośmiewiskiem i zgarnął miażdżące recenzje. Jakby tego było mało, media donoszą, że jej małżeństwo nie przetrwało ostatniego kryzysu i lada moment JLo ogłosi rozwód. Po krótkiej przerwie aktorka wróciła do Stanów Zjednoczonych i spotkała się z córką na lunch. Jej mina zdradza wszystko?

Jennifer Lopez spotkała się z córką po powrocie do Stanów Zjednoczonych

Mówi się, że już za moment Jennifer Lopez i Ben Affleck ogłoszą rozwód. Według zagranicznych tabloidów aktor wyprowadził się ze wspólnego domu i ostatnio zabrał resztę swoich rzeczy. Warto przypomnieć, że para spędziła dwa lata na szukaniu wymarzonej nieruchomości, która – jeśli wierzyć plotko – zostanie sprzedana po rozwiązaniu małżeństwa.

Jennifer Lopez Bellocqimages/Cover Images/East News

Niedawno Jennifer Lopez udała się do Europy. Na wycieczkę zdecydowała się sama, bez męża, co również nie uszło uwadze mediów. Celebrytka odwiedziła Neapol i pojawiła się w Paryżu podczas Tygodnia Mody. Wreszcie JLo wróciła do Stanów Zjednoczonych.

Jennifer Lopez Bellocqimages/Cover Images/East News

Gwiazda była widziana na lunchu ze swoją 16-letnią córką Emmą. Widać, że Jennifer Lopez nie miała zbyt radosnej miny. Czyżby to potwierdzało doniesienia o zbliżającym się rozwodzie? JLo jak zwykle zaprezentowała się z klasą. Tego dnia postawiła na białą koszulę typu oxford oraz czarne spodnie.

Jennifer Lopez Bellocqimages/Cover Images/East News

Podobno w tym niełatwym czasie Ben Affleck może liczyć na wsparcie przyjaciela Matta Damona. Wcześniej spekulowano na temat powrotu aktora do nałogu. Myślicie, że rozwód gwiazdorskiej pary to kwestia czasu?

