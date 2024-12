Doda spełni marzenie fanów Jennifer Lopez. To wydarzy się już za kilka dni

Znamy kolejne szczegóły Sylwestra 2024/2025 w Polsacie. Na scenie w Toruniu zaśpiewają największe polskie gwiazdy, w tym także m.in. Doda, która szykuje wiele niespodzianek dla fanów. Wielką gratką będzie jej duet z zespołem... Enej. Aż trudno uwierzyć, w to co pokażą na scenie. W tle pojawia się sama... Jennifer Lopez. Sprawdźcie, o co chodzi.