Futra od kilku sezonów robią furorę nie tylko na wybiegach, ale i wśród gwiazd. Niedawno modne były te z długiego włosia i w mocnych kolorach. Teraz przyszedł czas na brązowe futra stylizowane na norki. Naturalne, czy sztuczne ważne by były do kolan.

W jesienno-zimowej kolekcji Fendi, mogliśmy podziwiać piękne futrzane płaszcze, a ostatnio w futrach w tym stylu można było spotkać Ashley Olsen i Natalię Lesz.



W końcu „norki” to najbardziej eleganckie i klasyczne z futer, ale niestety nie każdemu będzie w nich do twarzy.



A jak Wy oceniacie ten najnowszy trend?



