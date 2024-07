Związek Justina Timberlake'a i Jessici Biel przypomina wenezuelską telenowelę. Najpierw się schodzą, potem rozchodzą, wybierają przyjaźń, aby potem znów spróbować związku. Nie inaczej jest teraz. Chociaż zakochani rozstali się na początku roku, to niedawno znów do siebie wrócili.

- Od czasu rozstania wciąż utrzymywali kontakt, rozmawiali ze sobą. Teraz postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. Jej bardzo zależy na tym, by do niego wrócić. Justin też chciałby ponownie się zejść, ponieważ ostatnio poczuł, że życia singla jest dalekie od ideału i oczekiwań - czytamy w "US Weekly".

Życzymy powodzenia.

