Etap bitew The Voice of Poland jest najtrudniejszym momentem dla jurorów, którzy muszę wyeliminować połowę swoich uczestników z rywalizacji. W poprzednim odcinku z programem pożegnało się aż siedmiu uczestników. Dużo emocji wzbudziły słowa Edyty Górniak, która skrytykowała Korę. Przypomnijmy: Bitwy w The Voice: Odpadło 7 uczestników. Steczkowska zabrała głos w sprawie Kory i Górniak

Dzisiejszy odcinek rozpoczął się od występu Justyny Steczkowskiej i Marka Piekarczyka, którzy wykonali hit Republiki "Kombinat". Jako pierwsi bitwę stoczyli uczestnicy z grupy Edyty - Wojciech Schmach oraz Paweł Barów. Wykonali hit zespołu Bracia - "Wierzę w lepszy świat". Wojtek zapomniał tekstu, ale diwa mimo wszystko dała mu szansę:

Na etapie bitew nie ma miejsca na takie błędy. Wiem, że to jest stres ogromny, ale i sprawdzian na każdego z was, czy potraficie stanąć na scenie z taką presją. Co się stało Wojtek? Ja pracowałam z wami, uważam, że udało mi się dopasować wasze wokale do tej piosenki. Paweł był o wiele bardziej skupiony, opanowany, przygotowany, lepiej niż na próbach. Ale wybieram Wojtka - oceniła wokalistka