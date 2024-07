Weekend upłynął pod znakiem Eurowizji, która w tym roku odbyła się w Kopenhadze. Nasz kraj wziął udział w zmaganiach po dwóch latach przerwy, a jako reprezentantów wysłaliśmy Donatana i Cleo z utworem "My Słowianie - We Are Slavic". W sobotnim finale udało nam się zająć 14 miejsce, ustępując faworytce zmagań i najbardziej kontrowersyjnej uczestniczce z Austrii, Conchicie Wurst nazywanej również "Kobietą z brodą". Przypomnijmy: Szok! Mogliśmy wygrać Eurowizję. Wszystko popsuli jurorzy

Sporym zaskoczeniem było wysokie miejsce duetu The Common Linnets z Holandii. Od początku mówiło się, że "Calm After The Storm" jest to najmniej eurowizyjny numer, ale kolejne wysokie oceny napływające z kolejnych krajów potwierdziły, że całe wydarzenie do samego końca jest nieprzewidywalne. Reprezentanci zdobyli łącznie 238 punktów i zajęli drugą pozycję przegrywając jedynie ze wspomnianą wcześniej Conchitą.

Warto również dodać, że to właśnie para z Holandii otrzymała od nas maksymalną liczbę punktów. Byliście w gronie tych, którzy oddali swój głos na Holandię?

