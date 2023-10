Blanka nie zawiodła pokładanych w niej nadziei i w czwartek dała z siebie wszystko, zaskarbiając sobie sympatię widzów Eurowizji, którzy ochoczo na nią głosowali. Jej show, pod względem wokalnym, oceniła telewizyjna ekspertka, nie szczędząc uwag krytycznych i skupiając się na tym, co można by jeszcze poprawić. Zobaczcie, co miała do powiedzenia o naszej tegorocznej reprezentantce.

Eurowizja 2023": Ekspertka o występie Blanki: Za mało było finezji

Blanka po wygranych obiecywała, że popracuje nad występem, by finalnie okazał się jeszcze lepszy. Rzeczywiście, brzmiała inaczej, poprawiła też ruch sceniczny, dodając imponujący "dancebreak". Zmieniła się też stylizacja piosenkarki - kucyk w stylu Ariany Grande zastąpiła bardziej twarzowa fryzura, a różowy komplecik z kozaczkami zamieniono na dopasowaną, seksowną sukienkę i buty do tańca. Agnieszka Hekiert, nauczycielka śpiewu, która m.in. przygotowuje do występów uczestników show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", oceniając występ 23-latki, naturalnie skupiła się na wokalu:

Eurowizja to przede wszystkim show i jako taki — udało się Blance z energią i całkiem fajnie i czysto śpiewanym refrenem. Widać, że ćwiczyła od preselekcji i za to brawo! Taniec też fajny. No, a zwrotki, bridge i prechorusy nieco niestabilne jeszcze intonacyjnie - czytamy w serwisie Plotek.pl

Czy, zdaniem ekspertki, Blanka ma szanse na wysokie miejsce w finale? Zdaniem Agnieszki Hekiert, cytowanej przez Plotek.pl z wygraną może być trudno, bowiem młoda artystka obnażyła pewne niedostatki wokalne. Nauczycielka podkreśliła jednak, że dobrze jej życzy:

Według mnie na jakąkolwiek wygraną za mało było finezji wokalnej, zmian melodycznych, rozpiętości i ozdobników. Śpiewając utwór oparty na okolicach kwinty, ciężko będzie wygrać. Ale wiadomo — kciuki trzymam za Polskę zawsze! - powiedziała Agnieszka Hekiert

Przypomnijmy, że inna znana ekspertka od wokalu, Elżbieta Zapendowska patrzy na propozycję Blanki mocno krytycznie, mówiąc wprost, że jest "beznadziejna".

Blanka po drugim półfinale przeszła do wielkiego finału Eurowizji 2023, co to oznacza, że w sobotę ponownie wystąpi na scenie w Liverpoolu. Jak udało się potwierdzić, pojawi się w pierwszej połowie koncertu (1-13) i zaśpiewa czwarta w kolejności. Zdaniem wielu eurowizyjnych ekspertów, zwycięzcy wykonawcy z półfinału mają nieco ułatwione zadanie, ponieważ siłą rzeczy w finale prezentują się europejskiej publiczności po raz drugi - widownia zdążyła poznać i polubić ich występy.

Czy Blance uda się zająć dobre miejsce - o tym przekonamy się już w sobotę. Trzymacie kciuki za reprezentantkę Polski?

